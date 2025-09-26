"
Sorteo del IPV: estos son los adjudicatarios de las viviendas

En total, se sortearon 344 viviendas distribuidas en siete departamentos de la provincia.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) llevó a cabo el segundo sorteo público de viviendas de la actual gestión, en el marco del programa Sorteo Provincial de Viviendas – San Juan 2025, impulsado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

El acto se desarrolló este 25 de septiembre en la Caja de Acción Social, con transmisión en vivo a través del portal Sí San Juan, y contó con la participación de más de 28 mil familias. El mecanismo garantizó transparencia y equidad, asignando a cada grupo familiar el número publicado en el padrón definitivo del IPV.

Barrios incluidos en el sorteo

En total, se sortearon 344 viviendas distribuidas en siete departamentos de la provincia. Los barrios contemplados en esta convocatoria fueron:

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

Las unidades corresponden a barrios que no habían sido adjudicados en sorteos anteriores por distintos motivos administrativos o por falta de postulantes que cumplieran los requisitos, además de viviendas que no contaban con adjudicatarios.

Consulta del listado oficial

El listado de preadjudicatarios ya se encuentra disponible y puede descargarse en el siguiente enlace:

Listado oficial de ganadores https://sii.sanjuan.gob.ar/ipv/PROD/sorteo/

El documento incluye los datos de las personas que resultaron sorteadas y que podrán continuar con el proceso administrativo de adjudicación conforme a los procedimientos establecidos por el IPV. Desde el organismo se contactará directamente a las familias seleccionadas para avanzar en las instancias correspondientes.

