Sorteo del IPV: estos son los adjudicatarios de las viviendas

En total, se sortearon 344 viviendas distribuidas en siete departamentos de la provincia. Los barrios contemplados en esta convocatoria fueron:

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

Las unidades corresponden a barrios que no habían sido adjudicados en sorteos anteriores por distintos motivos administrativos o por falta de postulantes que cumplieran los requisitos, además de viviendas que no contaban con adjudicatarios.

Consulta del listado oficial

El listado de preadjudicatarios ya se encuentra disponible y puede descargarse en el siguiente enlace:

Listado oficial de ganadores https://sii.sanjuan.gob.ar/ipv/PROD/sorteo/

El documento incluye los datos de las personas que resultaron sorteadas y que podrán continuar con el proceso administrativo de adjudicación conforme a los procedimientos establecidos por el IPV. Desde el organismo se contactará directamente a las familias seleccionadas para avanzar en las instancias correspondientes.