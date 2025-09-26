San Martín se volvió de Vicente López con una sensación amarga. Estuvo a segundos de quedarse con un triunfo fundamental para la pelea por la permanencia, pero Platense lo igualó 2-2 en la última jugada y el Verdinegro continúa hundido en la zona de descenso.
San Martín lo ganaba y se lo empataron en la última: sigue en zona roja
