San Martín lo ganaba y se lo empataron en la última: sigue en zona roja

El Verdinegro le ganaba 2-1 a Platense y acariciaba un triunfo clave, pero un cabezazo en el descuento, selló el 2-2. El equipo sanjuanino acumula tres partidos sin ganar y continúa en el fondo de la tabla anual y de promedios.

San Martín se volvió de Vicente López con una sensación amarga. Estuvo a segundos de quedarse con un triunfo fundamental para la pelea por la permanencia, pero Platense lo igualó 2-2 en la última jugada y el Verdinegro continúa hundido en la zona de descenso.

El equipo de Concepción arrancó con el pie derecho: a los 3 minutos, Diego “Pulpo” González sorprendió con un cabezazo que puso el 1-0. Sin embargo, Platense respondió rápido y a los 11 Ronaldo Martínez empató el encuentro.

En el complemento, cuando el partido se hacía friccionado y con pocas chances, apareció Tomás Fernández para el segundo grito sanjuanino. Tras un doble cabezazo en el área y una revisión del VAR, el árbitro convalidó el 2-1 que ilusionó a los hinchas verdinegros.

Parecía que los tres puntos viajaban a San Juan, pero en el descuento Maximiliano Rodríguez se elevó en el área y de cabeza marcó el 2-2 definitivo. Una igualdad que para el Calamar significó un alivio, y para San Martín un nuevo golpe.

Con este resultado, los dirigidos por Concepción acumulan tres partidos sin ganar y se mantienen últimos en la tabla anual y en la de promedios, compartiendo el fondo con Aldosivi. La próxima fecha, en el Hilario Sánchez, el Verdinegro está obligado a ganar para no perderle pisada a los rivales directos en la lucha por la permanencia.

