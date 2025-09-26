San Martín lo ganaba y se lo empataron en la última: sigue en zona roja

Embed ¡Nadie puede con Ronaldo Martínez! Cabezazo cruzado del paraguayo para empatar rápido. pic.twitter.com/zkcrbLtF2y — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 26, 2025

En el complemento, cuando el partido se hacía friccionado y con pocas chances, apareció Tomás Fernández para el segundo grito sanjuanino. Tras un doble cabezazo en el área y una revisión del VAR, el árbitro convalidó el 2-1 que ilusionó a los hinchas verdinegros.

Parecía que los tres puntos viajaban a San Juan, pero en el descuento Maximiliano Rodríguez se elevó en el área y de cabeza marcó el 2-2 definitivo. Una igualdad que para el Calamar significó un alivio, y para San Martín un nuevo golpe.

Con este resultado, los dirigidos por Concepción acumulan tres partidos sin ganar y se mantienen últimos en la tabla anual y en la de promedios, compartiendo el fondo con Aldosivi. La próxima fecha, en el Hilario Sánchez, el Verdinegro está obligado a ganar para no perderle pisada a los rivales directos en la lucha por la permanencia.