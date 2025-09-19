Unos 250 efectivos estarán abocados al operativo del Día de la Primavera

El evento contará con seis accesos habilitados: Las Heras y Libertador, Las Heras frente al Contegrand, Maradona y 25 de Mayo, Urquiza y 25 de Mayo, San Luis y Urquiza, y Libertador al lado del Lawn Tenis Club. En cada ingreso se realizarán controles y requisas, recordando la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas.

El operativo no implicará cortes de calles, salvo en Urquiza entre San Luis e Isidro, sector reservado para el ingreso de artistas y logística. Además, los efectivos estarán distribuidos por sectores estratégicos como el escenario principal, paseo Las Palmeras, Museo de la Memoria, inmediaciones del lago, Teatro del Bicentenario, Centro Cívico, Legislatura, Plaza España, Contegrand y Parque Belgrano.