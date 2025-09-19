La Secretaría de Seguridad y Orden Público informa que se implementará un operativo especial por el Festi Joven 2025 en el Parque de Mayo, donde se esperan miles de jóvenes. El dispositivo comenzará a las 7:30 con 40 efectivos y se reforzará desde las 13 con un total de 250 policías desplegados.
Unos 250 efectivos estarán abocados al operativo del Día de la Primavera
El operativo comenzará a las 7:30 del domingo y se reforzará sobre las 13. El objetivo es garantizar celebraciones seguras en toda la provincia.