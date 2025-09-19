"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > efectivos

Unos 250 efectivos estarán abocados al operativo del Día de la Primavera

El operativo comenzará a las 7:30 del domingo y se reforzará sobre las 13. El objetivo es garantizar celebraciones seguras en toda la provincia.

La Secretaría de Seguridad y Orden Público informa que se implementará un operativo especial por el Festi Joven 2025 en el Parque de Mayo, donde se esperan miles de jóvenes. El dispositivo comenzará a las 7:30 con 40 efectivos y se reforzará desde las 13 con un total de 250 policías desplegados.

El evento contará con seis accesos habilitados: Las Heras y Libertador, Las Heras frente al Contegrand, Maradona y 25 de Mayo, Urquiza y 25 de Mayo, San Luis y Urquiza, y Libertador al lado del Lawn Tenis Club. En cada ingreso se realizarán controles y requisas, recordando la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas.

El operativo no implicará cortes de calles, salvo en Urquiza entre San Luis e Isidro, sector reservado para el ingreso de artistas y logística. Además, los efectivos estarán distribuidos por sectores estratégicos como el escenario principal, paseo Las Palmeras, Museo de la Memoria, inmediaciones del lago, Teatro del Bicentenario, Centro Cívico, Legislatura, Plaza España, Contegrand y Parque Belgrano.

Te puede interesar...

Un comisario estará a cargo de las movilidades externas para reforzar los patrullajes en las inmediaciones. El operativo contará también con la presencia del COE para colaborar y asistir en caso de contingencias.

Si bien el Parque de Mayo será el punto de mayor concentración de jóvenes, la Policía dispuso dispositivos de control y prevención en todas las dependencias departamentales. El objetivo es garantizar celebraciones seguras en toda la provincia.

Temas

Te puede interesar