En la mañana de este viernes, un hombre fue encontrado sin vida en la zona del lateral de avenida de Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador, en Desamparados. Personal policial cercó el lugar y la UFI de Delitos Especiales trabaja para determinar las causas del deceso.
Gran operativo en Desamparados por el hallazgo de un cuerpo
Un importante operativo policial se desplegó en Desamparados tras el hallazgo. Investiga la UFI de Delitos Especiales.