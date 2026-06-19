"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Iglesia

Vendían droga frente a la iglesia Santo Domingo: los detuvo la Federal

Una recorrida preventiva de la Federal terminó con dos jóvenes imputados por una presunta venta de marihuana en calle Entre Ríos, frente a la iglesia Santo Domingo. Recuperaron la libertad pero siguen vinculados a la causa.

Una recorrida de prevención de la Policía Federal Argentina terminó con el secuestro de marihuana y la imputación de dos jóvenes en pleno microcentro de San Juan. El procedimiento se realizó en calle Entre Ríos, entre Laprida y avenida Libertador General San Martín, frente a la iglesia Santo Domingo, una de las zonas de mayor circulación peatonal de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Delegación San Juan patrullaban el sector cuando advirtieron una maniobra sospechosa: dos jóvenes intercambiaban pequeños envoltorios en plena vía pública. Ante la posibilidad de que se tratara de una operación de compra y venta de estupefacientes, los uniformados decidieron descender del móvil para identificar a los involucrados.

Al realizar un palpado preventivo de urgencia, los efectivos encontraron varios envoltorios con cogollos de marihuana entre la ropa de los dos sospechosos, ambos mayores de edad. De acuerdo con las primeras actuaciones, uno de los jóvenes habría actuado como vendedor y el otro como comprador en el momento de la intervención policial.

Te puede interesar...

La sustancia fue secuestrada y se dio inicio a una causa federal por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Las actuaciones fueron comunicadas de inmediato a la Justicia Federal, que evaluó las circunstancias del hecho y la cantidad de droga hallada.

Debido a que se trataba de pequeñas dosis de cannabis, el magistrado interviniente dispuso que ambos jóvenes recuperaran la libertad, aunque continúan formalmente vinculados al expediente judicial. La fiscalía federal competente seguirá adelante con la recolección de pruebas y definirá los próximos pasos de la investigación.

La marihuana secuestrada quedó a disposición de la Justicia como elemento de prueba dentro de un procedimiento que, pese a desarrollarse en una de las zonas más transitadas del centro sanjuanino, pasó prácticamente inadvertido para quienes circulaban por el lugar en ese momento.

Temas

Te puede interesar