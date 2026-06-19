Vendían droga frente a la iglesia Santo Domingo: los detuvo la Federal

La sustancia fue secuestrada y se dio inicio a una causa federal por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Las actuaciones fueron comunicadas de inmediato a la Justicia Federal, que evaluó las circunstancias del hecho y la cantidad de droga hallada.

Debido a que se trataba de pequeñas dosis de cannabis, el magistrado interviniente dispuso que ambos jóvenes recuperaran la libertad, aunque continúan formalmente vinculados al expediente judicial. La fiscalía federal competente seguirá adelante con la recolección de pruebas y definirá los próximos pasos de la investigación.

La marihuana secuestrada quedó a disposición de la Justicia como elemento de prueba dentro de un procedimiento que, pese a desarrollarse en una de las zonas más transitadas del centro sanjuanino, pasó prácticamente inadvertido para quienes circulaban por el lugar en ese momento.