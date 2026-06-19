Una recorrida de prevención de la Policía Federal Argentina terminó con el secuestro de marihuana y la imputación de dos jóvenes en pleno microcentro de San Juan. El procedimiento se realizó en calle Entre Ríos, entre Laprida y avenida Libertador General San Martín, frente a la iglesia Santo Domingo, una de las zonas de mayor circulación peatonal de la ciudad.
Vendían droga frente a la iglesia Santo Domingo: los detuvo la Federal
Una recorrida preventiva de la Federal terminó con dos jóvenes imputados por una presunta venta de marihuana en calle Entre Ríos, frente a la iglesia Santo Domingo. Recuperaron la libertad pero siguen vinculados a la causa.