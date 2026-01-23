"
Denunciaron a una policía por presuntos apremios ilegales en una comisaría

Una cabo de la Policía de San Juan fue denunciada por una presunta agresión a una mujer detenida en la Comisaría 17.ª de Chimbas. El hecho es investigado como posible apremio ilegal.

Una cabo de la Policía de San Juan fue denunciada y quedó bajo investigación judicial por una presunta agresión física contra una mujer que se encontraba detenida y esposada en los calabozos de la Comisaría 17.ª, en el departamento Chimbas. El hecho es analizado por la Justicia como un posible caso de apremios ilegales.

Según informaron fuentes judiciales, el episodio habría ocurrido durante la madrugada del miércoles 21 de enero, alrededor de las 4:30, cuando la mujer detenida, identificada como Quiroga, de 34 años y domiciliada en Villa General Dorrego, permanecía alojada en una celda tras haber sido arrestada por una falta contravencional. Al momento del incidente, la mujer se encontraba esposada.

De acuerdo con la denuncia, una efectiva policial perteneciente a la Unidad Operativa del barrio Mariano Moreno ingresó al sector de calabozos y comenzó a increpar verbalmente a la detenida. Siempre según el relato incorporado a la causa, instantes después la uniformada le habría propinado golpes, pese a que la mujer se encontraba reducida y no ofrecía resistencia.

Como consecuencia de la presunta agresión, la detenida presentó lesiones visibles y hematomas, situación que alertó al personal de turno y derivó en la intervención inmediata de la Justicia. Tras recuperar su libertad, la mujer fue examinada médicamente y luego se presentó ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para formalizar la denuncia.

Uno de los elementos centrales de la investigación es la posible existencia de imágenes captadas por las cámaras de seguridad internas de la dependencia policial, que habrían registrado la secuencia de los hechos. Ese material audiovisual fue secuestrado y preservado para su análisis, junto con el libro de actas de la comisaría, según confirmaron fuentes oficiales.

La causa quedó a cargo de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, quien dispuso las primeras medidas de prueba, entre ellas el requerimiento de informes a la seccional, el secuestro de documentación y el análisis exhaustivo de las grabaciones. Desde la Fiscalía indicaron que, si bien trascendió la identidad de la policía involucrada, aún no fue oficialmente individualizada en el expediente, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

