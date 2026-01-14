Dos detenidos tras un enfrentamiento con la Policía

Los detenidos fueron identificados como Ruiz, de 20 años, y un menor de 17 años, de apellido Butierrez.

La situación se tornó tensa cuando vecinos del barrio comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial, generando un clima de extrema tensión. Ante esta situación, los efectivos solicitaron apoyo del Comando Sur y de otras unidades operativas, logrando finalmente controlar la agresión y restablecer el orden.

Una vez normalizada la situación, los detenidos y la víctima fueron trasladados a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. El ayudante fiscal Germán Cuck y el fiscal Alejandro Riveros dispusieron la aplicación del procedimiento especial de flagrancia para el mayor de edad.

En tanto, el menor de 17 años fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.), por disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, quedando a resguardo de la autoridad judicial competente.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona y volvió a poner en foco la problemática de la inseguridad y los episodios de violencia durante procedimientos policiales en algunos barrios del departamento Pocito.