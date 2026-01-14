"
Dos detenidos tras un enfrentamiento con la Policía

Los detenidos fueron identificados como Ruiz, de 20 años, y un menor de 17 años. La situación se tornó tensa cuando vecinos del barrio comenzaron a arrojar piedras contra el personal policia.

Un violento episodio se registró en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, donde dos personas —una de ellas menor de edad— fueron detenidas acusadas de haber robado a un conductor de Uber. El procedimiento policial derivó además en un enfrentamiento con vecinos de la zona, que obligó a reforzar el operativo de seguridad.

Según fuentes policiales, la víctima es un hombre de 34 años, quien denunció que mientras prestaba servicio como conductor de Uber fue interceptado por un grupo de personas, que le sustrajeron un teléfono celular Samsung A25 y las llaves del vehículo.

Efectivos policiales que realizaban patrullajes de prevención recibieron la alerta sobre la agresión y se dirigieron de inmediato al lugar. Al arribar, lograron identificar a dos personas cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima, procediendo a su aprehensión.

Los detenidos fueron identificados como Ruiz, de 20 años, y un menor de 17 años, de apellido Butierrez.

La situación se tornó tensa cuando vecinos del barrio comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial, generando un clima de extrema tensión. Ante esta situación, los efectivos solicitaron apoyo del Comando Sur y de otras unidades operativas, logrando finalmente controlar la agresión y restablecer el orden.

Una vez normalizada la situación, los detenidos y la víctima fueron trasladados a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. El ayudante fiscal Germán Cuck y el fiscal Alejandro Riveros dispusieron la aplicación del procedimiento especial de flagrancia para el mayor de edad.

En tanto, el menor de 17 años fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.), por disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, quedando a resguardo de la autoridad judicial competente.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona y volvió a poner en foco la problemática de la inseguridad y los episodios de violencia durante procedimientos policiales en algunos barrios del departamento Pocito.

