Una adolescente de 16 años fue rescatada en la madrugada de este día en una zona de campo abierto de Valle Fértil, después de permanecer desaparecida desde la tarde anterior. La joven presentaba un cuadro de hipotermia y había sufrido una caída al momento de ser hallada.
Una adolescente fue hallada con hipotermia tras pasar horas desaparecida
Una adolescente de 16 años fue rescatada de madrugada en Valle Fértil tras permanecer desaparecida desde la tarde anterior. La joven sufrió una caída en la zona del río y fue hallada con un cuadro de hipotermia. Está internada en el Hospital Rawson.