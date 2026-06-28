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Una adolescente fue hallada con hipotermia tras pasar horas desaparecida

Una adolescente de 16 años fue rescatada de madrugada en Valle Fértil tras permanecer desaparecida desde la tarde anterior. La joven sufrió una caída en la zona del río y fue hallada con un cuadro de hipotermia. Está internada en el Hospital Rawson.

Una adolescente de 16 años fue rescatada en la madrugada de este día en una zona de campo abierto de Valle Fértil, después de permanecer desaparecida desde la tarde anterior. La joven presentaba un cuadro de hipotermia y había sufrido una caída al momento de ser hallada.

El alerta se recibió pasadas la 1 de la madrugada en la Comisaría de Valle Fértil, cuando una mujer denunció que su hija había salido a las 18 horas en una motocicleta 110 cc color rojo y no había regresado. De inmediato se iniciaron recorridas por la Villa Cabecera y se dio aviso a los puestos policiales de la zona.

Tras varias horas de búsqueda, cerca de las 4 de la madrugada, el personal policial localizó la motocicleta abandonada sobre Ruta 523, a la altura de las compuertas. A partir de ese hallazgo, los efectivos comenzaron un rastrillaje a pie que los llevó a cruzar el río, hasta dar finalmente con la adolescente.

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Según se informó, la joven había sufrido una caída sobre las rocas del cerro mientras intentaba cruzar el cauce. Fue asistida de inmediato en el lugar por el personal policial, que solicitó la presencia de la ambulancia departamental y de efectivos del Destacamento de Bomberos N°4 de Valle Fértil para concretar el traslado.

La adolescente fue derivada en primera instancia al Hospital Departamental con el cuadro de hipotermia y, posteriormente, trasladada al Hospital Rawson para continuar con su atención.

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