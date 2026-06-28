Una adolescente fue hallada con hipotermia tras pasar horas desaparecida

El alerta se recibió pasadas la 1 de la madrugada en la Comisaría de Valle Fértil, cuando una mujer denunció que su hija había salido a las 18 horas en una motocicleta 110 cc color rojo y no había regresado. De inmediato se iniciaron recorridas por la Villa Cabecera y se dio aviso a los puestos policiales de la zona.

Tras varias horas de búsqueda, cerca de las 4 de la madrugada, el personal policial localizó la motocicleta abandonada sobre Ruta 523, a la altura de las compuertas. A partir de ese hallazgo, los efectivos comenzaron un rastrillaje a pie que los llevó a cruzar el río, hasta dar finalmente con la adolescente.