Crimen del jubilado: imputaron al cuidacoches y quedó preso

El fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, narraron la hipótesis de lo sucedido en la madrugada del lunes 18 de agosto, en la que, en base a la evidencia recabada hasta el momento, aseguraron que la víctima y el sospechoso tuvieron relaciones sexuales. Luego, el sospechoso lo habría asfixiado y atado para robar cosas en la vivienda, prendió fuego la habitación y se habría ido del lugar.

Tras un breve cuarto intermedio, el acusado decidió no declarar.

En este contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó al juez 1 año de plazo de investigación penal preparatoria (IPP) y mismo plazo de prisión preventiva para Gamboa. Sin embargo, la defensora oficial Cecilia Mut remarcó que su representado no tienen antecedentes y tiene arraigo en un domicilio en Capital y en la casa de su madre, por lo que solicitó que permanezca en libertad con medidas morigeradas durante el proceso.

Finalmente, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió otorgar el plazo de 1 año de IPP y 30 días de prisión preventiva en el Penal.