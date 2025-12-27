"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Mendoza

Control en la ruta: detectan una licencia de conducir falsa en el puesto de Encón

El conductor, que viajaba desde Mendoza hacia Córdoba, fue interceptado en el límite interprovincial.

En el marco de los operativos de prevención que se realizan en los ingresos a la provincia, personal del Control de Encon detectó una licencia de conducir presuntamente falsa durante la inspección de un vehículo particular. El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Cronos que circulaba desde Mendoza con destino a Córdoba.

El automovilista, de apellido Longo, exhibió una licencia a su nombre que, a simple vista, despertó dudas en los uniformados. Al realizar una inspección más detallada, los agentes observaron que el plástico presentaba inconsistencias en sus medidas de seguridad, motivo por el cual procedieron a consultar de forma inmediata con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Documentación apócrifa

Te puede interesar...

La respuesta del organismo nacional confirmó las sospechas: el documento no figuraba en los registros oficiales y carecía de las validaciones de seguridad obligatorias, por lo que fue calificado como presuntamente apócrifo. Ante la evidencia, se dio intervención inmediata al Sistema Acusatorio para iniciar las actuaciones legales correspondientes.

Intervención judicial

La UFI de Flagrancia dispuso el inicio del procedimiento especial para estos casos. No obstante, debido a que se trata de la presunta falsificación de un documento público nacional, la competencia de la causa quedó sujeta a análisis, con una eventual derivación al Juzgado Federal.

Personal de la Comisaría 32° se hizo presente en el puesto policial para realizar las medidas de rigor y el secuestro del documento. Se recomienda a los conductores verificar siempre la vigencia y autenticidad de sus documentos a través de los canales oficiales para evitar este tipo de procesos judiciales.

Temas

Te puede interesar