Control en la ruta: detectan una licencia de conducir falsa en el puesto de Encón

La respuesta del organismo nacional confirmó las sospechas: el documento no figuraba en los registros oficiales y carecía de las validaciones de seguridad obligatorias, por lo que fue calificado como presuntamente apócrifo. Ante la evidencia, se dio intervención inmediata al Sistema Acusatorio para iniciar las actuaciones legales correspondientes.

Intervención judicial

La UFI de Flagrancia dispuso el inicio del procedimiento especial para estos casos. No obstante, debido a que se trata de la presunta falsificación de un documento público nacional, la competencia de la causa quedó sujeta a análisis, con una eventual derivación al Juzgado Federal.

Personal de la Comisaría 32° se hizo presente en el puesto policial para realizar las medidas de rigor y el secuestro del documento. Se recomienda a los conductores verificar siempre la vigencia y autenticidad de sus documentos a través de los canales oficiales para evitar este tipo de procesos judiciales.