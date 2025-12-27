En el marco de los operativos de prevención que se realizan en los ingresos a la provincia, personal del Control de Encon detectó una licencia de conducir presuntamente falsa durante la inspección de un vehículo particular. El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Cronos que circulaba desde Mendoza con destino a Córdoba.
Control en la ruta: detectan una licencia de conducir falsa en el puesto de Encón
