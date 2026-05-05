Independiente Rivadavia recibe al Fluminense en Mendoza

El partido está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Independiente Rivadavia arriba a este enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que ganó los primeros tres partidos que disputó en la Copa Libertadores, por lo que lidera en el Grupo C con puntaje ideal. Incluso se asegurará la clasificación a los octavos de final si suma de a tres frente al equipo brasilero, aunque también podría lograrlo con un empate y en caso de que haya igualdad en el partido entre La Guaira de Venezuela y Bolívar de Bolivia.