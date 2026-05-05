Independiente Rivadavia recibe al Fluminense en Mendoza

FUENTE: Diario Uno
Pero el gran momento de la “Lepra Mendocina” no se limita al ámbito internacional. En el Torneo Apertura, los dirigidos por Alfredo Berti fueron el mejor equipo de la primera fase y finalizaron primeros en la Zona B con 34 puntos, por lo que se ilusionan de cara a los playoffs que comenzarán este fin de semana.
Fluminense, por su parte, tuvo un desastroso inicio en esta Copa Libertadores, en la que solo sumó un punto en sus primeras tres presentaciones.
Los dirigidos por Luis Zubeldía están obligados a conseguir un buen resultado, porque sino podrían empezar a despedirse muy tempranamente del torneo de clubes más importante de América.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Copa Libertadores
- Grupo C - fecha 4
- Independiente Rivadavia de Mendoza (Arg) - Fluminense (Bra)
- Estadio: Malvinas Argentinas
- Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
- VAR: Antonio García (Uru)
- Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium
Independiente Rivadavia (M): Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Guga; Alisson, Hércules; Kevin Serna, Jefferson Savarino, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.