"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia recibe al Fluminense en Mendoza

El partido se juga este miércoles para las 21:30,en el Estadio Malvinas Argentinas. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá este miércoles al Fluminense de Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la clasificación a los octavos de final y el primer puesto.

El partido está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

Independiente Rivadavia arriba a este enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que ganó los primeros tres partidos que disputó en la Copa Libertadores, por lo que lidera en el Grupo C con puntaje ideal. Incluso se asegurará la clasificación a los octavos de final si suma de a tres frente al equipo brasilero, aunque también podría lograrlo con un empate y en caso de que haya igualdad en el partido entre La Guaira de Venezuela y Bolívar de Bolivia.

Te puede interesar...

Pero el gran momento de la “Lepra Mendocina” no se limita al ámbito internacional. En el Torneo Apertura, los dirigidos por Alfredo Berti fueron el mejor equipo de la primera fase y finalizaron primeros en la Zona B con 34 puntos, por lo que se ilusionan de cara a los playoffs que comenzarán este fin de semana.

Fluminense, por su parte, tuvo un desastroso inicio en esta Copa Libertadores, en la que solo sumó un punto en sus primeras tres presentaciones.

Los dirigidos por Luis Zubeldía están obligados a conseguir un buen resultado, porque sino podrían empezar a despedirse muy tempranamente del torneo de clubes más importante de América.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Copa Libertadores
  • Grupo C - fecha 4
  • Independiente Rivadavia de Mendoza (Arg) - Fluminense (Bra)
  • Estadio: Malvinas Argentinas
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
  • VAR: Antonio García (Uru)
  • Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Independiente Rivadavia (M): Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Iván Villalba, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Guga; Alisson, Hércules; Kevin Serna, Jefferson Savarino, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

FUENTE: Diario Uno

Temas

Te puede interesar