Apuñaló a su sobrino en medio de denuncias por presuntos abusos a dos familiares

De acuerdo con el relato de testigos presenciales, la gresca se habría originado a partir de una fuerte discusión. El trasfondo del conflicto, según la información recabada, estaría vinculado a acusaciones por presuntos abusos sexuales cometidos por el joven de 22 años contra una menor de edad y una mujer mayor, ambas integrantes del círculo familiar.

En medio de la disputa, el tío del joven extrajo un arma blanca y le propinó una puñalada en el lateral izquierdo del tórax, a la altura de la parrilla costal. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar y actualmente es buscado por las autoridades bajo la intervención de la UFI de Delitos Genéricos.