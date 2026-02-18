Una violenta gresca familiar terminó con un joven hospitalizado y un hombre prófugo en el departamento de Santa Lucía. Según el reporte policial de la Comisaría 5°, el incidente se desencadenó alrededor de las 21:24 horas en el Sector I del asentamiento Pedro Echagüe.
Apuñaló a su sobrino en medio de denuncias por presuntos abusos a dos familiares
El hecho ocurrió en el asentamiento Pedro Echagüe durante la noche del martes. El agresor, tras herir a su sobrino de 22 años con un arma blanca a la altura del tórax, se dio a la fuga.