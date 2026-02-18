"
San Juan 8 > Policiales > abusos

Apuñaló a su sobrino en medio de denuncias por presuntos abusos a dos familiares

El hecho ocurrió en el asentamiento Pedro Echagüe durante la noche del martes. El agresor, tras herir a su sobrino de 22 años con un arma blanca a la altura del tórax, se dio a la fuga.

Una violenta gresca familiar terminó con un joven hospitalizado y un hombre prófugo en el departamento de Santa Lucía. Según el reporte policial de la Comisaría 5°, el incidente se desencadenó alrededor de las 21:24 horas en el Sector I del asentamiento Pedro Echagüe.

De acuerdo con el relato de testigos presenciales, la gresca se habría originado a partir de una fuerte discusión. El trasfondo del conflicto, según la información recabada, estaría vinculado a acusaciones por presuntos abusos sexuales cometidos por el joven de 22 años contra una menor de edad y una mujer mayor, ambas integrantes del círculo familiar.

En medio de la disputa, el tío del joven extrajo un arma blanca y le propinó una puñalada en el lateral izquierdo del tórax, a la altura de la parrilla costal. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar y actualmente es buscado por las autoridades bajo la intervención de la UFI de Delitos Genéricos.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Desde el nosocomio informaron que el masculino presentaba una herida punzante grave, por lo que, tras ser asistido por personal médico, fue ingresado de inmediato a quirófano para ser intervenido.

