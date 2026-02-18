El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la fábrica Fate

Además, la Secretaría de Trabajo recordó que llevó adelante las instancias administrativas para promover el diálogo entre la empresa y la representación sindical y preservar la actividad y el empleo.

Y, apuntó que su intervención se remonta al 10 de junio de 2024 cuando la firma solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, tras lo cual hubo audiencias con el Sutna sin que se alcanzara un acuerdo, por lo que el procedimiento fue concluido en agosto de 2024.

El origen de la crisis: caída de ventas y pérdida de mercados

El deterioro de la empresa no fue abrupto. Según datos difundidos por la propia firma, la crisis comenzó en 2019, cuando se redujeron cerca de 450 puestos laborales. Posteriormente, entre 2021 y 2022, se registraron nuevos conflictos y ajustes, marcando una tendencia descendente.

El conflicto gremial de 2022, con paros y bloqueos prolongados, provocó la pérdida de contratos internacionales y mercados de exportación. Desde entonces, la producción se redujo de manera sostenida.

En 2024, Fate solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, argumentando una caída de la demanda interna superior al 30% y pérdidas por más de 30 millones de dólares en el primer semestre. La empresa trabajaba apenas al 30% de su capacidad instalada.

La reducción del consumo, el encarecimiento de costos y la dificultad para importar insumos también fueron señalados como factores determinantes.