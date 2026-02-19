Se entregó el hombre que apuñaló al presunto abusador de sus sobrinas en una pileta

El fiscal Adrián Rivero confirmó a sanjuan8.com que el atacante quedó detenido a la espera de la audiencia de formalización.

Estado de la víctima: El joven herido recibió un puntazo y debió ser intervenido quirúrgicamente, aunque actualmente se encuentra fuera de peligro e internado bajo custodia.

El detonante: La agresión ocurrió como represalia tras conocerse los presuntos abusos en un asentamiento del departamento Santa Lucía.

Leé también: Apuñaló a su sobrino en medio de denuncias por presuntos abusos a dos familiares