Un violento episodio de justicia por mano propia derivó en la detención de un hombre que, este miércoles a las 18 horas, se entregó ante la UFI de Delitos Genéricos acompañado por su abogado. El sujeto está acusado de apuñalar a un joven que, previamente, habría abusado de sus dos sobrinas y de otra mujer en una pileta.
Se entregó el hombre que apuñaló al presunto abusador de sus sobrinas en una pileta
El agresor se presentó espontáneamente en Tribunales tras herir de un puntazo al joven acusado de manosear a dos menores y a una mujer durante el fin de semana largo.