Se entregó el hombre que apuñaló al presunto abusador de sus sobrinas en una pileta

El agresor se presentó espontáneamente en Tribunales tras herir de un puntazo al joven acusado de manosear a dos menores y a una mujer durante el fin de semana largo.

Un violento episodio de justicia por mano propia derivó en la detención de un hombre que, este miércoles a las 18 horas, se entregó ante la UFI de Delitos Genéricos acompañado por su abogado. El sujeto está acusado de apuñalar a un joven que, previamente, habría abusado de sus dos sobrinas y de otra mujer en una pileta.

El fiscal Adrián Rivero confirmó a sanjuan8.com que el atacante quedó detenido a la espera de la audiencia de formalización.

  • Estado de la víctima: El joven herido recibió un puntazo y debió ser intervenido quirúrgicamente, aunque actualmente se encuentra fuera de peligro e internado bajo custodia.

  • El detonante: La agresión ocurrió como represalia tras conocerse los presuntos abusos en un asentamiento del departamento Santa Lucía.

Leé también: Apuñaló a su sobrino en medio de denuncias por presuntos abusos a dos familiares

La investigación por abuso sexual

En paralelo, el fiscal Roberto Mallea, de la UFI ANIVI, lleva adelante la investigación contra el joven hospitalizado por los delitos de abuso sexual simple (tocamientos).

  • Las víctimas: Se trata de tres personas afectadas; dos de ellas son menores de edad.

  • Denuncias: Hasta el momento, se han presentado dos denuncias formales, incluyendo la de la madre de las menores en sede de CAVIG.

  • Próximos pasos: Se solicitará la declaración de las niñas mediante Cámara Gesell para profundizar en lo ocurrido en la pileta durante el fin de semana.

