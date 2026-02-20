Diputados aprobó la reforma laboral: la ley volverá al Senado
En una jornada marcada por la tensión sindical y un paro general de la CGT, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos y 115 negativos.
La Cámara de Diputados fue convocada para sesionar este jueves desde las 14 con un objetivo claro: tratar el proyecto de reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado y que el Gobierno considera una pieza clave de su agenda legislativa.
Bajo la conducción del presidente del cuerpo, Martín Menem, el oficialismo de La Libertad Avanza intentará consolidar una mayoría en un escenario ajustado. En la votación en general, el proyecto obtuvo 135 votos afirmativos frente a 115 negativos, un número que dejó en evidencia la fuerte polarización en el recinto.
Pero el dato político central de la jornada estuvo en las modificaciones de último momento al texto original. El cambio más significativo fue la eliminación del artículo 44, que establecía que los trabajadores con licencia por enfermedad cobrarían entre un 50% y un 75% de su salario mientras durara esa situación.
Ese punto se había convertido en el eje de las críticas de la oposición y de los gremios, que advertían sobre un recorte de derechos laborales. La decisión de dar marcha atrás fue coordinada entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, y respondió tanto a la presión de los bloques dialoguistas como al rechazo generalizado del sector sindical.
Con esa concesión, el oficialismo buscó descomprimir el debate y asegurar el acompañamiento necesario para avanzar con la aprobación en general del proyecto. Ahora, el texto deberá ser votado en particular y, de introducirse nuevas modificaciones, volverá al Senado para su revisión final.
La sesión se presenta como una instancia clave para el Gobierno, que apuesta a consolidar respaldo político en el Congreso y avanzar con una reforma que considera estructural, pero que sigue generando fuerte resistencia en amplios sectores de la oposición y del mundo laboral.