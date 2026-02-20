Diputados aprobó la reforma laboral: la ley volverá al Senado

image

Ese punto se había convertido en el eje de las críticas de la oposición y de los gremios, que advertían sobre un recorte de derechos laborales. La decisión de dar marcha atrás fue coordinada entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, y respondió tanto a la presión de los bloques dialoguistas como al rechazo generalizado del sector sindical.

Con esa concesión, el oficialismo buscó descomprimir el debate y asegurar el acompañamiento necesario para avanzar con la aprobación en general del proyecto. Ahora, el texto deberá ser votado en particular y, de introducirse nuevas modificaciones, volverá al Senado para su revisión final.

La sesión se presenta como una instancia clave para el Gobierno, que apuesta a consolidar respaldo político en el Congreso y avanzar con una reforma que considera estructural, pero que sigue generando fuerte resistencia en amplios sectores de la oposición y del mundo laboral.