Condenaron a un médico sanjuanino por abusar sexualmente a una paciente
La Justicia condenó al médico sanjuanino Miguel Argentino Amado a 4 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una paciente en el Hospital Federico Cantoni de Pocito. Tenía una condena previa.
La Justicia de San Juan condenó al médico Miguel Argentino Amado a cuatro años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de una paciente durante una consulta médica en el Hospital Dr. Federico Cantoni.
La sentencia se conoció este martes, luego de más de una semana de debate en un juicio oral y público. El fallo fue dictado por el juez Sergio López Martí, quien encontró al profesional responsable de dos hechos de abuso sexual simple cometidos durante la atención médica de una mujer que había acudido al hospital por un malestar físico.
El caso fue investigado por la Unidad Fiscal CAVIG, con la intervención del fiscal Leonardo Arancibia junto a las ayudantes fiscales Eugenia Lenzano y Gemma Luján.
Según se expuso durante el proceso judicial, el episodio ocurrió el 3 de febrero de 2025, cuando la mujer llegó al hospital luego de comenzar a sentirse descompuesta tras cerrar su local comercial.
Tras registrarse en el servicio de urgencias del nosocomio, fue derivada al médico de guardia, quien le indicó que posiblemente estaba atravesando un ataque de pánico y la hizo ingresar a un box de atención para revisarla.
De acuerdo con la investigación judicial, en ese contexto el profesional aprovechó la situación para realizar maniobras de supuesto examen físico que terminaron en un abuso sexual, utilizando la posición de vulnerabilidad de la paciente.
Posteriormente, la mujer fue enviada a otro sector del hospital para que le colocaran una inyección. Allí intervino el enfermero José Sebastián Castillo, quien también fue acusado de abusar de la paciente durante ese procedimiento.
El episodio dejó a la mujer en estado de shock. Tras recibir el alta médica, abandonó el hospital y relató lo ocurrido a su hija a través de mensajes de WhatsApp, entre lágrimas.
Con el apoyo de su entorno, decidió denunciar lo sucedido ante la unidad fiscal especializada, lo que dio inicio a la investigación penal.
Dos abusos en una misma noche
Durante el juicio se ventiló uno de los aspectos más dramáticos del caso: la víctima sufrió dos ataques en el mismo hospital y en el mismo día, primero por parte del médico y luego del enfermero.
Los testimonios, pericias y pruebas reunidas durante el debate fueron determinantes para que el tribunal desestimara la estrategia de la defensa y diera por acreditado el relato de la denunciante.
La fiscalía sostuvo durante el proceso que el médico abusó de su posición de autoridad y de la confianza depositada en su rol profesional, aprovechando la vulnerabilidad de la mujer durante la consulta.
En la audiencia final del juicio, el tribunal declaró culpable a Amado por dos hechos de abuso sexual simple en concurso real.
El magistrado le impuso dos años de prisión efectiva, pero al revocarse una condena previa de dos años en suspenso por un delito de características similares, la pena fue unificada en cuatro años de prisión efectiva.
Además, la sentencia dispuso:
Inhabilitación perpetua para ejercer la medicina en el ámbito público y privado.
Declaración de reincidencia.
Prisión preventiva hasta que la condena quede firme.
Por su parte, el enfermero José Sebastián Castillo ya había sido condenado en diciembre de 2025, mediante un juicio abreviado, a 10 meses de prisión efectiva y a inhabilitación perpetua para ejercer como enfermero, también por abusos sexuales.
La resolución judicial pone fin a un caso que generó fuerte conmoción debido al contexto en el que ocurrieron los hechos: una paciente que acudió a un hospital en busca de atención médica y terminó atravesando una de las experiencias más traumáticas de su vida.