Otro choque en una esquina conflictiva: un motociclista hospitalizado

Según testigos, el automóvil —un Peugeot blanco— circulaba por calle Colón, mientras que la motocicleta 150 cc lo hacía por Yrigoyen. En la intersección se produjo el impacto que dejó al motociclista, un hombre mayor de edad, tendido sobre el pavimento.

Personas que se encontraban en la zona corrieron a asistirlo de inmediato mientras daban aviso al servicio de emergencias. Minutos después llegó personal del 107, que lo estabilizó utilizando un inmovilizador y lo trasladó a un centro médico. Aún no se informó oficialmente su estado de salud.