Otro choque en una esquina conflictiva: un motociclista hospitalizado

Un auto y una moto chocaron en el cruce de Yrigoyen y Colón, una zona donde los siniestros se repiten. El motociclista, un joven mayor de edad, sufrió lesiones y fue asistido por el 107.

Un fuerte siniestro vial se registró pasadas las 19 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Colón, en Santa Lucía, un cruce marcado por la recurrencia de accidentes con similar mecánica. Esta vez, un auto y una motocicleta colisionaron y el conductor del rodado menor terminó herido.

Según testigos, el automóvil —un Peugeot blanco— circulaba por calle Colón, mientras que la motocicleta 150 cc lo hacía por Yrigoyen. En la intersección se produjo el impacto que dejó al motociclista, un hombre mayor de edad, tendido sobre el pavimento.

Personas que se encontraban en la zona corrieron a asistirlo de inmediato mientras daban aviso al servicio de emergencias. Minutos después llegó personal del 107, que lo estabilizó utilizando un inmovilizador y lo trasladó a un centro médico. Aún no se informó oficialmente su estado de salud.

La escena requirió también la intervención de efectivos policiales, que cortaron la circulación en ambas arterias para permitir el trabajo de los equipos médicos. En paralelo, se iniciaron las tareas de identificación de los involucrados.

La UFI Delitos Especiales tomó intervención para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer eventuales responsabilidades en un cruce que, según vecinos y conductores, concentra un número elevado de siniestros similares.

