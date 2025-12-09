Un fuerte siniestro vial se registró pasadas las 19 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Colón, en Santa Lucía, un cruce marcado por la recurrencia de accidentes con similar mecánica. Esta vez, un auto y una motocicleta colisionaron y el conductor del rodado menor terminó herido.
Otro choque en una esquina conflictiva: un motociclista hospitalizado
