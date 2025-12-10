El Gobierno de San Juan dejó oficialmente establecidas las condiciones para la temporada de Veranadas 2025-2026. En un encuentro con autoridades provinciales, nacionales y representantes del Gobierno de Chile, la ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó la firma del convenio que regula el ingreso y permanencia de crianceros chilenos en los Altos Valles de Calingasta durante los meses de pastoreo.
Gobierno firmó el convenio para la temporada de Veranadas 2025-2026
