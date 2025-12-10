Gobierno firmó el convenio para la temporada de Veranadas 2025-2026

El documento, acordado entre ambas naciones, define de manera precisa los plazos y requisitos necesarios para desarrollar la actividad sin afectar el ecosistema local. La apertura para el ingreso de crianceros y animales de pastoreo quedó fijada para el 10 de diciembre de 2025, mientras que el retorno a Chile deberá concretarse antes del 20 de marzo de 2026. Para el movimiento de animales de carga, los plazos se extenderán hasta el 11 de enero de 2026.

El acuerdo también establece que la Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Institucionales de San Juan documentación detallada sobre los crianceros que participarán: identificación personal, cantidad de animales, RUCO correspondiente, contratos de talaje y certificados zoosanitarios emitidos por el SAG. A ello se suma la obligación de presentar una Declaración Jurada sobre productos que puedan generar residuos peligrosos, la cual será verificada por las autoridades argentinas.