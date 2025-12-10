"
Gobierno firmó el convenio para la temporada de Veranadas 2025-2026

La ministra Laura Palma rubricó el acuerdo binacional que fija los lineamientos y requisitos para el ingreso de crianceros chilenos a los Altos Valles de Calingasta durante la próxima temporada.

El Gobierno de San Juan dejó oficialmente establecidas las condiciones para la temporada de Veranadas 2025-2026. En un encuentro con autoridades provinciales, nacionales y representantes del Gobierno de Chile, la ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó la firma del convenio que regula el ingreso y permanencia de crianceros chilenos en los Altos Valles de Calingasta durante los meses de pastoreo.

El documento, acordado entre ambas naciones, define de manera precisa los plazos y requisitos necesarios para desarrollar la actividad sin afectar el ecosistema local. La apertura para el ingreso de crianceros y animales de pastoreo quedó fijada para el 10 de diciembre de 2025, mientras que el retorno a Chile deberá concretarse antes del 20 de marzo de 2026. Para el movimiento de animales de carga, los plazos se extenderán hasta el 11 de enero de 2026.

El acuerdo también establece que la Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Institucionales de San Juan documentación detallada sobre los crianceros que participarán: identificación personal, cantidad de animales, RUCO correspondiente, contratos de talaje y certificados zoosanitarios emitidos por el SAG. A ello se suma la obligación de presentar una Declaración Jurada sobre productos que puedan generar residuos peligrosos, la cual será verificada por las autoridades argentinas.

Además, el convenio refuerza las prohibiciones ya vigentes en materia ambiental: no se permitirá la caza, la pesca, la tenencia de armas ni la alteración de cursos de agua. El control operativo quedará a cargo de una coordinación binacional entre la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Carabineros de Chile y Gendarmería Nacional Argentina.

De la firma participaron, junto a la ministra Palma, el secretario de Ambiente Federico Ríos; la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento; la delegada de Migraciones Carolina Velasco; la representante de Aduana Milagros Racana; el representante de Recursos Hídricos David Devia; y Sergio Daniel Rossi por SENASA. Más tarde se sumó, vía videollamada, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna Penna.

