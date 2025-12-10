"
Rompió la confianza de una familia y terminó condenado por grooming

La Justicia de San Juan condenó a seis meses en suspenso a un joven que contactó por Instagram a una adolescente de 15 años y le pidió una foto íntima. El caso se resolvió por juicio abreviado.

La Justicia dictó este miércoles una condena en un caso de grooming que involucró a una adolescente de 15 años. La sentencia, emitida mediante un juicio abreviado en la Sala 16, estableció una pena de seis meses de prisión en suspenso para Gustavo David Domínguez Palma, de 22 años.

El expediente se originó tras la denuncia de un familiar de la menor, presentada luego de que la adolescente relatara la situación en un espacio de acompañamiento escolar. Ese aviso activó los protocolos internos y motivó la intervención judicial inmediata.

Según quedó acreditado en la investigación del Ministerio Público Fiscal, Domínguez Palma inició contacto con la adolescente a través de Instagram y le solicitó una imagen de contenido íntimo. La causa detalló además que el joven insistió de manera presencial en un encuentro ocasional, aprovechando la relación de confianza que mantenía con el hermano de la menor y con la familia.

En un principio, el caso fue caratulado como abuso sexual, pero la figura penal fue recalificada como grooming al confirmarse que la interacción digital tenía como finalidad obtener material de índole sexual. Esa modificación permitió avanzar hacia un acuerdo abreviado, instancia en la que el imputado reconoció su responsabilidad penal.

Durante la audiencia, la familia de la víctima manifestó que la confianza construida durante años quedó quebrada de forma definitiva y dejó asentado el impacto emocional generado. Entre las medidas complementarias, la Justicia ratificó la prohibición de acercamiento al domicilio de la menor, obligación que Domínguez Palma deberá cumplir durante todo el período de prueba.

Si bien la pena no es de cumplimiento efectivo, la sentencia impone reglas de conducta estrictas que buscan garantizar la protección de la adolescente y evitar cualquier posibilidad de contacto futuro. Desde el ámbito escolar se consignó que la intervención se realizó siguiendo los lineamientos establecidos y priorizando el cuidado integral de la estudiante.

