La Justicia dictó este miércoles una condena en un caso de grooming que involucró a una adolescente de 15 años. La sentencia, emitida mediante un juicio abreviado en la Sala 16, estableció una pena de seis meses de prisión en suspenso para Gustavo David Domínguez Palma, de 22 años.
Rompió la confianza de una familia y terminó condenado por grooming
La Justicia de San Juan condenó a seis meses en suspenso a un joven que contactó por Instagram a una adolescente de 15 años y le pidió una foto íntima. El caso se resolvió por juicio abreviado.