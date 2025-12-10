Rompió la confianza de una familia y terminó condenado por grooming

En un principio, el caso fue caratulado como abuso sexual, pero la figura penal fue recalificada como grooming al confirmarse que la interacción digital tenía como finalidad obtener material de índole sexual. Esa modificación permitió avanzar hacia un acuerdo abreviado, instancia en la que el imputado reconoció su responsabilidad penal.

Durante la audiencia, la familia de la víctima manifestó que la confianza construida durante años quedó quebrada de forma definitiva y dejó asentado el impacto emocional generado. Entre las medidas complementarias, la Justicia ratificó la prohibición de acercamiento al domicilio de la menor, obligación que Domínguez Palma deberá cumplir durante todo el período de prueba.

Si bien la pena no es de cumplimiento efectivo, la sentencia impone reglas de conducta estrictas que buscan garantizar la protección de la adolescente y evitar cualquier posibilidad de contacto futuro. Desde el ámbito escolar se consignó que la intervención se realizó siguiendo los lineamientos establecidos y priorizando el cuidado integral de la estudiante.