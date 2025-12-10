El Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan emitieron un pedido urgente de colaboración para localizar a Deolinda Marina Aguirre, una mujer de 48 años cuyo paradero se desconoce desde el 5 de diciembre de 2025.
Buscan a Deolinda Marina Aguirre, una mujer de 48 años desaparecida
La Secretaría de Estado de Seguridad y el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extravidas solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Deolinda Marina Aguirre, vista por última vez el 5 de diciembre de 2025.