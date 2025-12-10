"
Buscan a Deolinda Marina Aguirre, una mujer de 48 años desaparecida

La Secretaría de Estado de Seguridad y el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extravidas solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Deolinda Marina Aguirre, vista por última vez el 5 de diciembre de 2025.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan emitieron un pedido urgente de colaboración para localizar a Deolinda Marina Aguirre, una mujer de 48 años cuyo paradero se desconoce desde el 5 de diciembre de 2025.

Según el reporte oficial del Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extravidas —San Juan Te Busca—, Deolinda es de tez blanca, posee ojos marrones, cabello largo y lacio de color castaño claro y cara redonda. Tiene una contextura física grande y una altura de 1,85 metros.

Al momento de su desaparición vestía:

  • Pantalón largo de jeans azul

  • Zapatillas color negro

Las autoridades solicitan a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a encontrarla, se realice la denuncia de manera inmediata y anónima al 911.

La difusión de su búsqueda resulta clave para avanzar en las tareas de localización que se encuentran en curso.

