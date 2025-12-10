Buscan a Deolinda Marina Aguirre, una mujer de 48 años desaparecida

Según el reporte oficial del Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extravidas —San Juan Te Busca—, Deolinda es de tez blanca, posee ojos marrones, cabello largo y lacio de color castaño claro y cara redonda. Tiene una contextura física grande y una altura de 1,85 metros.

mujer perdida

Al momento de su desaparición vestía: