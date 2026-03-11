En la tercera jornada financiera de la semana, el dólar blue registró una leve baja en San Juan, donde cerró su cotización con un retroceso de $10 respecto al día anterior. De esta manera, la divisa paralela finalizó la jornada a $1.460 para la venta y $1.360 para la compra, reflejando una pequeña corrección en el mercado informal local.
El dólar blue volvió a bajar y cerró a $1.460 en San Juan
