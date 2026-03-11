"
El dólar blue volvió a bajar y cerró a $1.460 en San Juan

En la tercera jornada financiera de la semana, el dólar blue registró una leve baja en San Juan, donde cerró su cotización con un retroceso de $10 respecto al día anterior. De esta manera, la divisa paralela finalizó la jornada a $1.460 para la venta y $1.360 para la compra, reflejando una pequeña corrección en el mercado informal local.

En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires, también conocida como la City porteña, la tendencia fue similar. Allí el dólar blue registró una baja cercana al 0,20%, con una cotización de $1.415 para la venta y $1.395 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco de la Nación Argentina también mostró una leve caída durante la jornada. Según los valores informados por la entidad bancaria, la moneda estadounidense se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, lo que representa un retroceso aproximado del 0,35%.

En tanto, el dólar tarjeta, que se aplica a los consumos en moneda extranjera realizados con tarjeta de crédito o débito, finalizó el día en $1.839,50 para la venta. Las variaciones se dieron en una jornada de movimientos moderados en el mercado cambiario, con oscilaciones leves tanto en el circuito formal como en el informal.

