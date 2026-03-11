El dólar blue volvió a bajar y cerró a $1.460 en San Juan

En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires, también conocida como la City porteña, la tendencia fue similar. Allí el dólar blue registró una baja cercana al 0,20%, con una cotización de $1.415 para la venta y $1.395 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco de la Nación Argentina también mostró una leve caída durante la jornada. Según los valores informados por la entidad bancaria, la moneda estadounidense se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, lo que representa un retroceso aproximado del 0,35%.