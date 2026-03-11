Con el oro y la plata al frente, San Juan lideró las exportaciones de Cuyo

DATOS INDEC SJ

En ese contexto, San Juan se destacó con claridad dentro de la región, ya que aportó el 48,6% de todas las exportaciones cuyanas, consolidándose como la provincia con mayor participación. Detrás se ubicaron Mendoza, con 35,6%, y San Luis, con 15,9% del total regional.

El informe también detalla que los principales destinos de las exportaciones cuyanas durante el último año fueron Suiza, que concentró el 24,2% de las ventas, seguida por India con 15,3%, Brasil con 12,1% y Estados Unidos con 8,2%.

La estructura exportadora de la región muestra además el peso de la industria y de los complejos productivos. Entre los grandes rubros, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) fueron las más relevantes, con USD 2.228 millones, lo que representó el 51,5% del total exportado por Cuyo y un crecimiento interanual del 12,1%.

En segundo lugar se ubicaron las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), con USD 1.354 millones, equivalentes al 31,3% del total regional, aunque con una caída del 8,5% respecto al año anterior.

Por su parte, los Productos Primarios (PP) alcanzaron USD 642 millones, lo que representó el 14,8% de las exportaciones de la región, con un incremento interanual del 5,4%. El rubro de Combustibles y Energía (CyE) tuvo una participación menor, con USD 103 millones, equivalente al 2,4% del total regional.

El peso de San Juan en la minería

El liderazgo exportador de San Juan está estrechamente vinculado con el desempeño de la minería. A nivel nacional, el complejo minero generó durante 2025 exportaciones por USD 8.109 millones, lo que representa el 9,3% del total exportado por Argentina.

Dentro de ese sector, el complejo de oro y plata concentró USD 4.886 millones, consolidándose como uno de los principales generadores de divisas del país y con fuerte presencia en la producción sanjuanina.

Los datos reflejan así el rol estratégico que mantiene San Juan dentro del comercio exterior argentino, donde la minería continúa siendo uno de los pilares de su economía y de su inserción en los mercados internacionales.