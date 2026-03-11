Gran Hermano: con qué famoso habría engañado Luana a su novio

Aunque el periodista aclaró que lo mantenía en potencial, insistió en la versión: "A mí me lo aseguran, pero yo lo dejo en potencial. Luana Fernández habría estado con L-Gante. Otro picaflor también".

Por último, Flowers cerró con una comparación que no pasó desapercibida: "Y hay que decir que Luana Fernández cumple, quizás, con el prototipo de las mujeres que le gusta L-Gante porque tiene una cosa medio Wandanesca".

Qué cruel verdad contó el novio de Luana de Gran Hermano tras el encuentro con ella

Tras el derecho a réplica dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde Luana Fernández quedó impactada por el testimonio de su expareja Lucas, el joven decidió dar su versión en un extenso video publicado en redes.

La inesperada aparición de Lucas en el reality dejó a Luana visiblemente afectada, y esa situación repercutió en los días posteriores de convivencia dentro del programa.

En su descargo, Lucas fue categórico al relatar su historia con la modelo. "Quería decirles la verdad y que nada de lo que sucedió en estas dos semanas prácticamente es armado o un show. Lamentablemente todo lo que ocurrió en desgracia para mí es verdad", comenzó diciendo.

El joven continuó con detalles de la relación: "No está armado: es ella tomando las decisiones que decidió para su vida y soy yo contando la relación del otro lado. Teníamos una relación de 6 años en la cual estuvimos tres meses separados y después cuatro años juntos donde teníamos prácticamente una familia con tres perros y un gato".

"Teníamos una relación muy fuerte en térmninos de confianza. Ella sabía todo de mi vida y yo pensaba que sabía todo de la de ella. Soy una persona que si tengo que controlarte para que vos no estés con nadie, yo no quiero estar con vos. Del otro lado no era así la verdad. No quiero exponer a la otra persona sino contarles bien quién soy yo. Todo esto se desencadena que ella al entrar a la casa yo me entero de un montón de cosas que pasaron antes, no ahora. Dos o tres años atrás", agregó.

Más adelante, se refirió a las supuestas infidelidades que habría descubierto: "Quiero ser bien firme en esto: lo que pasó en la casa me parece algo súper infantil. Yo me termino enterando de infidelidades previas a la casa. No estaba nada hablado pero habían ciertos límites como pareja que no se podían pasar y ella toma después la decisión de dejarme en televisión".

"Me parece una chiquilinada y me da hasta vergüenza contar que mi novia me dejó por la televisión, va a ser una buena anécdota para contarle a mis hijos cuando sea grande", aseguró.

Finalmente, cerró su mensaje con un tono de angustia pero también de aceptación: "No quería dar declaraciones porque estaba hecho mier... y quería hablar de frente, me manejo así. Ella tuvo la idea de dejarme por televisión sin saber cómo estaba yo del otro lado o cómo podía impactar en mi vida, mi familia o la familia de ella. Desahogarme porque yo no podía esperar dos, tres o cinco semanas más o el tiempo que dure ahí, necesito hacer mi vida y darle a un cierre a este capítulo. Más allá de no entender las cosas que hizo, no le guardo ningún rencor a Luan, le deseo lo mejor y espero que pueda ser feliz en su vida y cumplir su sueño como ahora de entrar Gran Hermano y estar en programas. Este soy yo, Lucas, les mando un abrazo".