Condenaron a dos hombres por un robo agravado en Albardón

Los sujetos habían ingresado a una vivenda en Albardón, el pasado 14 de enero.

Dos sujetos fueron condenados a dos meses de prisión efectiva por robo agravado por efracción y violación de domicilio. El hecho ocurrió el 14 de enero , alrededor de las 22 h, cuando los imputados ingresaron al domicilio de una mujer ubicado en calle Nacional 1194, Albardón. Para cometer el delito, rompieron una tela divisoria tipo romboidal y luego una ventana, accediendo a uno de los dormitorios, desde donde sustrajeron diversos efectos. Posteriormente, escaparon por el mismo lugar, atravesando fincas colindantes.

Al arribar la damnificada a su vivienda y advertir la situación, dio aviso inmediato al 911, lo que motivó un operativo policial en la zona. Efectivos comenzaron a rastrillar las fincas cercanas, logrando hallar los objetos sustraídos. Además, vecinos aportaron datos clave sobre el recorrido de los sospechosos, lo que permitió a personal de la Comisaría 18ª continuar la persecución hasta obtener información adicional de otra vecina, quien indicó que los individuos se habrían ocultado ingresando por un callejón donde fueron detenidos.

Finalmente, la causa se resolvió mediante juicio abreviado, condenando Carlos Quiroga y Diego Mintivero a dos meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva. En el caso de Diego Montivero, se dispuso además la acumulación de esta pena a una condena única previa de 10 meses de prisión efectiva.

