Dos sujetos fueron condenados a dos meses de prisión efectiva por robo agravado por efracción y violación de domicilio. El hecho ocurrió el 14 de enero , alrededor de las 22 h, cuando los imputados ingresaron al domicilio de una mujer ubicado en calle Nacional 1194, Albardón. Para cometer el delito, rompieron una tela divisoria tipo romboidal y luego una ventana, accediendo a uno de los dormitorios, desde donde sustrajeron diversos efectos. Posteriormente, escaparon por el mismo lugar, atravesando fincas colindantes.
Condenaron a dos hombres por un robo agravado en Albardón
Los sujetos habían ingresado a una vivenda en Albardón, el pasado 14 de enero.