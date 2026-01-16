"
Paso de Agua Negra: informan el estado de transitabilidad para este viernes

El Ministerio de Gobierno ratificó que el cruce fronterizo por la Ruta Nacional 150 se encuentra habilitado. Advierten por la presencia de equipos de mantenimiento en la zona.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió el reporte de transitabilidad para el Paso Internacional por Agua Negra. Según el informe oficial, la vía que conecta San Juan con la IV Región de Chile se encuentra habilitada para todo tipo de vehículos.

Horarios y recomendaciones El horario establecido para circular por el control aduanero y la Ruta Nacional 150 es de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades enfatizaron la necesidad de cumplir con las siguientes medidas de seguridad para evitar incidentes en la alta montaña:

  • Luces bajas encendidas: Obligatorias durante todo el trayecto.

  • Límites de velocidad: Respeto estricto a la señalización vial, especialmente en zonas de curvas y pendientes pronunciadas.

  • Precaución por obras: Se solicita especial cuidado debido a la presencia de personal y maquinaria de Vialidad Nacional, que se encuentran realizando tareas de mantenimiento de calzada en diversos tramos de la ruta.

Documentación y preparación Se recuerda a los viajeros contar con la documentación personal y del vehículo al día, además de llevar abrigo y agua, dadas las condiciones climáticas cambiantes que caracterizan a la zona cordillerana, incluso durante la temporada estival.

