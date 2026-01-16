El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió el reporte de transitabilidad para el Paso Internacional por Agua Negra. Según el informe oficial, la vía que conecta San Juan con la IV Región de Chile se encuentra habilitada para todo tipo de vehículos.
Paso de Agua Negra: informan el estado de transitabilidad para este viernes
El Ministerio de Gobierno ratificó que el cruce fronterizo por la Ruta Nacional 150 se encuentra habilitado. Advierten por la presencia de equipos de mantenimiento en la zona.