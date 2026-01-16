Paso de Agua Negra: informan el estado de transitabilidad para este viernes

Horarios y recomendaciones El horario establecido para circular por el control aduanero y la Ruta Nacional 150 es de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades enfatizaron la necesidad de cumplir con las siguientes medidas de seguridad para evitar incidentes en la alta montaña:

Luces bajas encendidas: Obligatorias durante todo el trayecto.

Límites de velocidad: Respeto estricto a la señalización vial, especialmente en zonas de curvas y pendientes pronunciadas.

Precaución por obras: Se solicita especial cuidado debido a la presencia de personal y maquinaria de Vialidad Nacional, que se encuentran realizando tareas de mantenimiento de calzada en diversos tramos de la ruta.

Documentación y preparación Se recuerda a los viajeros contar con la documentación personal y del vehículo al día, además de llevar abrigo y agua, dadas las condiciones climáticas cambiantes que caracterizan a la zona cordillerana, incluso durante la temporada estival.