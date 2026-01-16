El Gobierno anunció que el 2025 cerró con superávit

“El gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales”, señaló el ministro, al tiempo que indicó que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

En ese sentido, precisó que “el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 vs diciembre 2023, representando un 92% de la canasta básica alimentaria vs un 55% en diciembre 2023”.

“El superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PIB desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles”, insistió el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo recordó que “durante diciembre de 2025 se produjo una nueva reducción de derechos de exportación de 2 puntos porcentuales para los complejos soja, trigo y cebada y de 1 punto. para los complejos maíz, sorgo y girasol”.

“El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026”, afirmó el ministro.

Caputo subrayó que “el orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos que, desde 2024, ya alcanzó más de 2,5% del PIB”.