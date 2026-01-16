Maxi López habló con Flor de la V sobre sus polémicos dichos

El exfutbolista respondió con sinceridad: "Le pedí, obviamente, perdón. Le digo: 'Mirá, no era por ahí'. Me está pasando que muchas cosas las tiran afuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos, me deja tranquilo que ella esté tranquila".

Además, contó cómo fue el contacto con la conductora: "Hablé personalmente con ella, porque me parece que era lo mejor. Hubo un mensaje".

Salwe insistió: "¿Alguien te corrigió el aire sobre cuando vos hiciste el comentario?". López fue claro: "Ya les comenté. No. Yo estoy empezando en esto y la verdad que, si a veces me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, porque no voy por ahí, no es lo que quiero".

El exjugador también reflexionó sobre su experiencia en los medios: "A veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que yo quise compartir o las que quiero compartir".

Por último, habló sobre su participación en el streaming: "Lo estoy pasando bien, me llevo bien con los chicos, o sea, es un formato nuevo para mí, obviamente. Entonces, trato de adaptarme y trato de ir llevando las cosas con la mayor naturalidad sin faltarle respeto a nadie, porque me parece fundamental ser educado".