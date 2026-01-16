"
Maxi López habló con Flor de la V sobre sus polémicos dichos

El exfutbolista respondió con sinceridad: "Le pedí, obviamente, perdón. Le digo: 'Mirá, no era por ahí'. Me está pasando que muchas cosas las tiran afuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos, me deja tranquilo que ella esté tranquila".

Después del polémico comentario que hizo en Olga sobre Flor de la V, Maxi López decidió hablar en Lape Club Social (América TV) y dar su versión de lo ocurrido.

"No había ánimo de polémica, es más, esta mañana hablé con Flor y le expliqué, o sea, yo no soy polémico. No quiero entrar en ningún tipo de terreno porque yo no soy así y me llevo bien con todos", comenzó diciendo el participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Durante la entrevista, el cronista Martín Salwe fue directo y le preguntó: "¿Sentís que te arrepentiste, te confundiste, fue un mal chiste? ¿Mirás para atrás y decís: 'Che, posta la cagué, pido perdón'?".

El exfutbolista respondió con sinceridad: "Le pedí, obviamente, perdón. Le digo: 'Mirá, no era por ahí'. Me está pasando que muchas cosas las tiran afuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos, me deja tranquilo que ella esté tranquila".

Además, contó cómo fue el contacto con la conductora: "Hablé personalmente con ella, porque me parece que era lo mejor. Hubo un mensaje".

Salwe insistió: "¿Alguien te corrigió el aire sobre cuando vos hiciste el comentario?". López fue claro: "Ya les comenté. No. Yo estoy empezando en esto y la verdad que, si a veces me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, porque no voy por ahí, no es lo que quiero".

El exjugador también reflexionó sobre su experiencia en los medios: "A veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que yo quise compartir o las que quiero compartir".

Por último, habló sobre su participación en el streaming: "Lo estoy pasando bien, me llevo bien con los chicos, o sea, es un formato nuevo para mí, obviamente. Entonces, trato de adaptarme y trato de ir llevando las cosas con la mayor naturalidad sin faltarle respeto a nadie, porque me parece fundamental ser educado".

