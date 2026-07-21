Asaltó a un jubilado en pleno centro, lo arrastró con la moto y terminó condenado

El jubilado intentó recuperar sus pertenencias y forcejeó con el delincuente cuando este intentaba escapar en una motocicleta Motomel 110 cc. Lejos de detenerse, el acusado aceleró el rodado y arrastró a la víctima durante casi media cuadra, provocándole escoriaciones en ambas piernas, lesiones por las que debió recibir asistencia médica en el lugar.

La fuga terminó frustrándose pocos metros después, cuando la motocicleta sufrió un desperfecto mecánico al salirse la cadena de transmisión. Guzmán abandonó el vehículo y continuó corriendo mientras era perseguido por el damnificado, que pedía ayuda a los gritos.

Varios transeúntes se sumaron a la persecución y lograron reducir al sospechoso sobre calle Pedro Echagüe antes de la llegada de la Policía. Durante la detención, los efectivos recuperaron el teléfono celular y los 18.000 pesos sustraídos.

Con las pruebas reunidas durante la investigación y el reconocimiento del hecho por parte del imputado, el caso quedó resuelto mediante un acuerdo de juicio abreviado, que concluyó con la condena a cinco meses de prisión efectiva por el delito de robo