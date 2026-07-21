La Justicia sanjuanina condenó mediante un juicio abreviado a Adrián Eduardo Guzmán, de 36 años, a cumplir cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo por el violento robo cometido contra un jubilado de 80 años en pleno microcentro capitalino. Además, continuará detenido con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
Asaltó a un jubilado en pleno centro, lo arrastró con la moto y terminó condenado
Un hombre fue condenado a prisión efectiva tras robarle el celular y dinero a un jubilado de 80 años, al que arrastró varios metros con la moto durante la fuga.