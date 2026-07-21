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Asaltó a un jubilado en pleno centro, lo arrastró con la moto y terminó condenado

Un hombre fue condenado a prisión efectiva tras robarle el celular y dinero a un jubilado de 80 años, al que arrastró varios metros con la moto durante la fuga.

La Justicia sanjuanina condenó mediante un juicio abreviado a Adrián Eduardo Guzmán, de 36 años, a cumplir cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo por el violento robo cometido contra un jubilado de 80 años en pleno microcentro capitalino. Además, continuará detenido con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

La resolución fue acordada entre la UFI de Flagrancia, representada por el fiscal Cristian Gerarduzzi, y la defensa del acusado, luego de que reconociera su responsabilidad en el hecho ocurrido el pasado 17 de julio sobre calle 25 de Mayo, a metros de Jujuy.

De acuerdo con la investigación judicial, la víctima hablaba por teléfono en la vereda cuando fue sorprendida desde atrás por Guzmán, quien en pocos segundos le arrebató un Samsung A14 y le sustrajo 18.000 pesos que llevaba en el bolsillo de la campera.

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El jubilado intentó recuperar sus pertenencias y forcejeó con el delincuente cuando este intentaba escapar en una motocicleta Motomel 110 cc. Lejos de detenerse, el acusado aceleró el rodado y arrastró a la víctima durante casi media cuadra, provocándole escoriaciones en ambas piernas, lesiones por las que debió recibir asistencia médica en el lugar.

La fuga terminó frustrándose pocos metros después, cuando la motocicleta sufrió un desperfecto mecánico al salirse la cadena de transmisión. Guzmán abandonó el vehículo y continuó corriendo mientras era perseguido por el damnificado, que pedía ayuda a los gritos.

Varios transeúntes se sumaron a la persecución y lograron reducir al sospechoso sobre calle Pedro Echagüe antes de la llegada de la Policía. Durante la detención, los efectivos recuperaron el teléfono celular y los 18.000 pesos sustraídos.

Con las pruebas reunidas durante la investigación y el reconocimiento del hecho por parte del imputado, el caso quedó resuelto mediante un acuerdo de juicio abreviado, que concluyó con la condena a cinco meses de prisión efectiva por el delito de robo

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