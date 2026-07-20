Una estufa a gas habría causado el incendio que destruyó parte de una vivienda

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una situación inusual: las llamas ya habían sido controladas por los propios propietarios y vecinos de la vivienda antes de que el cuartel pudiera intervenir. "Ya estaba controlado por los mismos propietarios y vecinos del lugar, así que hemos llegado solamente a hacer un relevamiento, una inspección y nada más", explicó el suboficial.

Pese a eso, los daños en el interior de la vivienda fueron considerables. "Sí se le quemó lo que se refiere al living comedor, pasó a una habitación y también al baño. Las pérdidas fueron importantes, casi en su totalidad", describió el efectivo, dejando en claro que el fuego avanzó por varios ambientes antes de ser sofocado.

Una estufa a gas, la causa probable

Sobre el origen del siniestro, el suboficial señaló que la investigación apunta a un elemento de uso cotidiano como posible detonante. "Estaban los muchachos solos y, aparentemente según lo que dice el personal de la Policía, habría sido por una estufa a gas que tenía manguera de goma", indicó. Y agregó: "Se presume, según la Policía, que podría haber habido un movimiento de la estufa y haber hecho contacto con algún mueble o algo inflamable que haya producido el incendio".

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Las causas oficiales del siniestro aún no fueron confirmadas y quedarán en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar con precisión cómo se inició el fuego. Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios compartieron imágenes del operativo en sus redes sociales y aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente en época invernal cuando el uso de estufas y calefactores se intensifica.