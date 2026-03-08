Caucete en vilo: un joven pelea por su vida tras un choque en cadena

En ese contexto, y por motivos que aún son materia de investigación, una motocicleta de 150 centímetros cúbicos impactó contra la parte trasera izquierda del vehículo.

Producto del fuerte choque, Kevin Ruarte, quien conducía la moto, cayó violentamente sobre el pavimento. La situación se volvió aún más dramática cuando otro vehículo que circulaba por la ruta lo atropelló, agravando considerablemente las lesiones que ya había sufrido.

image

Tras el hecho, el joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado en estado crítico mientras lucha por su vida. En paralelo, la Justicia inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y trabaja para identificar al conductor del vehículo que atropelló al motociclista y se dio a la fuga.

Conmoción y cadena de oración

Mientras avanza la investigación, el caso generó una fuerte conmoción en Caucete, donde familiares, amigos y vecinos comenzaron a impulsar una cadena de oración por la recuperación del joven.

A través de redes sociales, allegados a Kevin pidieron acompañamiento espiritual en este momento difícil. “En este momento tan difícil para él y su familia, cada oración y cada pensamiento positivo suman”, expresaron en mensajes difundidos por la comunidad.

El estado de salud del joven mantiene en vilo a vecinos y seres queridos, que siguen de cerca su evolución mientras esperan noticias alentadoras.