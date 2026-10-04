Choque en el centro: uno de los conductores quedó debajo de un auto

El hecho ocurrió a las 10.36 de este domingo, entre un Fiat Idea blanco que circulaba por Sarmiento hacia el sur y fue impactado por una Chevrolet S10 blanca, que transitaba por la avenida de oeste a este. Por el fuerte impacto, el Fiat se deslizó y chocó a otros autos que estaban estacionados sobre el lado sur de la avenida. El conductor del auto, identificado como Lucas Muñoz salió despedido por la ventanilla del acompañante y quedó tendido debajo del Peugeot gris que estaba estacionado, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Una médica que transitaba por la zona se acercó al herido y le realizó maniobras de reanimación hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson.