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Choque en el centro: uno de los conductores quedó debajo de un auto

Tras el violento accidente entre una camioneta y un auto en el centro, que terminó con autos estacionados destruidos, se conocieron más detalles.

Tras el violento choque en el centro, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, entre un auto y una camioneta, que terminó con autos estacionados destruidos, se conocieron más detalles del hecho. Los investigadores informaron que el conductor del auto salió despedido y terminó debajo de uno de los vehículos estacionados.

El hecho ocurrió a las 10.36 de este domingo, entre un Fiat Idea blanco que circulaba por Sarmiento hacia el sur y fue impactado por una Chevrolet S10 blanca, que transitaba por la avenida de oeste a este. Por el fuerte impacto, el Fiat se deslizó y chocó a otros autos que estaban estacionados sobre el lado sur de la avenida. El conductor del auto, identificado como Lucas Muñoz salió despedido por la ventanilla del acompañante y quedó tendido debajo del Peugeot gris que estaba estacionado, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Una médica que transitaba por la zona se acercó al herido y le realizó maniobras de reanimación hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson.

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De acuerdo al radiograma del hospital, Muñoz evoluciona favorablemente y fue diagnosticado con TEC moderado, escoriaciones y politraumatismos.

En tanto que el conductor de la camioneta, identificado como Matías Ducaud, de nacionalidad chilena, resultó ileso. Le realizaron el test de alcoholemia el cual resultó negativo.

Intervinieron en el lugar efectivos policiales de Comisaría Tercera, personal de Brigada Delitos Especiales, Policía Científica, el fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

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