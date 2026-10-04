Tras el violento choque en el centro, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, entre un auto y una camioneta, que terminó con autos estacionados destruidos, se conocieron más detalles del hecho. Los investigadores informaron que el conductor del auto salió despedido y terminó debajo de uno de los vehículos estacionados.
Choque en el centro: uno de los conductores quedó debajo de un auto
Tras el violento accidente entre una camioneta y un auto en el centro, que terminó con autos estacionados destruidos, se conocieron más detalles.