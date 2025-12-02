El dólar blue se estabilizó en San Juan tras la suba inicial de la semana

El lunes, el dólar blue había subido $20 respecto al cierre previo, lo que había marcado una tendencia alcista que venía repitiéndose en días anteriores. Sin embargo, durante esta rueda no presentó variaciones, replicando la calma observada en la City porteña.

En los mercados financieros, el dólar MEP cerró en $1.478,30 para la compra y $1.481,30 para la venta, mientras que el contado con liquidación se ubicó en $1.520,10 y $1.522, respectivamente. Ambos mostraron leves movimientos positivos en torno al 0,30%.