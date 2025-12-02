"
San Juan 8 > Información General > dólar blue

El dólar blue se estabilizó en San Juan tras la suba inicial de la semana

El dólar blue cerró este martes en $1.445 para la venta en San Juan. Tras la suba del lunes, la divisa mostró estabilidad y se alineó con la dinámica nacional.

El mercado paralelo en San Juan cerró este martes con un escenario de estabilidad, luego del movimiento alcista que se registró al inicio de la semana. La divisa informal finalizó la jornada en $1.445 para la venta y $1.425 para la compra, según las cotizaciones actualizadas a las 17 horas.

El lunes, el dólar blue había subido $20 respecto al cierre previo, lo que había marcado una tendencia alcista que venía repitiéndose en días anteriores. Sin embargo, durante esta rueda no presentó variaciones, replicando la calma observada en la City porteña.

En los mercados financieros, el dólar MEP cerró en $1.478,30 para la compra y $1.481,30 para la venta, mientras que el contado con liquidación se ubicó en $1.520,10 y $1.522, respectivamente. Ambos mostraron leves movimientos positivos en torno al 0,30%.

En cuanto al tipo de cambio oficial, el Banco Nación informó un cierre de $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, con una variación del 0,35% respecto a la rueda anterior. En tanto, el dólar tarjeta —que incluye impuestos y percepciones— finalizó a $1.924.

