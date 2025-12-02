El mercado paralelo en San Juan cerró este martes con un escenario de estabilidad, luego del movimiento alcista que se registró al inicio de la semana. La divisa informal finalizó la jornada en $1.445 para la venta y $1.425 para la compra, según las cotizaciones actualizadas a las 17 horas.
El dólar blue se estabilizó en San Juan tras la suba inicial de la semana
