Caos en una parada: rompieron un colectivo y le robaron a un menor

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 9 de marzo, alrededor de las 00:20, en las inmediaciones de la Estación Córdoba de la Red Tulum, ubicada en el cruce de General Paz y Conector Sur.

Según la investigación, todo comenzó cuando un adolescente de 17 años intentó subir a un colectivo de la Red Tulum, en la línea TNS Chimbas – Plaza Villa Krause, interno 148.

El joven no pudo abordar la unidad porque no tenía saldo para pagar el pasaje, por lo que el chofer le pidió que descendiera del vehículo. Esa situación generó enojo en el menor, que al bajar caminó hacia el sur por la vereda del Conector Sur.

Minutos después, cuando el colectivo retomaba su recorrido y llegaba a la esquina de 9 de Julio y Conector Sur, el conductor observó que el adolescente tomó un objeto contundente y lo arrojó contra la parte trasera del vehículo, provocando la rotura de la luneta.

El robo en medio del caos

Tras el ataque al colectivo, el chofer detuvo la marcha y dos pasajeros descendieron para increpar al menor. En medio de ese momento de tensión se produjo un nuevo episodio.

De acuerdo con la causa, Olmos habría aprovechado la situación para arrebatarle el teléfono celular marca Motorola al adolescente, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad tras la agresión que estaba sufriendo.

La escena fue advertida por efectivos policiales que se encontraban de consigna en la estación de colectivos cercana.

Los uniformados primero aprehendieron al menor por el daño al colectivo. Luego, el propio joven denunció que dos hombres lo habían agredido y que uno de ellos le había robado el celular, aportando una descripción de su vestimenta.

Con esos datos, los policías subieron al colectivo y localizaron al sospechoso. Durante la requisa encontraron el celular sustraído en poder de Olmos, por lo que fue detenido en el lugar. El ayudante fiscal en turno, Oscar Oropel, intervino en el procedimiento bajo directivas del fiscal de turno y ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa.

Finalmente, en una audiencia judicial realizada posteriormente, las partes acordaron la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, con las condiciones de reparación económica y tareas comunitarias.