Buscan a un hombre que estaría vinculado al crimen del nene en Rawson

Gómez confirmó que esperan poder retirar el proyectil del cuerpo del menor para determinar si coincide con alguna de las armas secuestradas durante los allanamientos realizados en la madrugada del martes. “Es parte de las pruebas fundamentales que estamos analizando”, explicó.

Según los datos recabados hasta el momento, habría más de un arma de fuego implicada en el hecho. En la escena y domicilios vinculados se secuestraron múltiples vainas servidas, en su mayoría de calibre .22, aunque también se hallaron proyectiles de calibre 9 mm.

El fiscal también confirmó que hay un mayor prófugo que podría haber participado activamente en el ataque. Se trataría de un integrante de la familia Carrizo, el mismo grupo familiar al que pertenecen varios de los detenidos.

“Todo está en investigación”, reiteró Gómez, subrayando que se sigue trabajando intensamente para esclarecer los hechos y avanzar con las detenciones necesarias.

Gómez reconoció que la colaboración de los vecinos es fundamental, aunque muchos se muestran reticentes a hablar por temor a represalias. “Es entendible que exista miedo, pero toda colaboración es importante”, señaló.