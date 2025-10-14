El fiscal Sebastián Gómez, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, dio detalles clave sobre la investigación del trágico hecho que terminó con la vida de un niño de 8 años, de apellido Barboza, en el Barrio Valle Grande. El fiscal confirmó que están buscando a una persona vinculada a una de las familias involucradas, que está prófugo.
Buscan a un hombre que estaría vinculado al crimen del nene en Rawson
Se trataría de un miembro de la familia Carrizo, uno de las involucradas en la balacera que terminó con la vida del pequeño en el interior del barrio Valle Grande.