Buscan a un hombre que estaría vinculado al crimen del nene en Rawson

Se trataría de un miembro de la familia Carrizo, uno de las involucradas en la balacera que terminó con la vida del pequeño en el interior del barrio Valle Grande.

El fiscal Sebastián Gómez, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, dio detalles clave sobre la investigación del trágico hecho que terminó con la vida de un niño de 8 años, de apellido Barboza, en el Barrio Valle Grande. El fiscal confirmó que están buscando a una persona vinculada a una de las familias involucradas, que está prófugo.

“Fue todo muy rápido”, expresó el fiscal, durante una entrevita con Canal 8, en relación con los momentos al disparo fatal. El menor fue alcanzado por una bala mientras se encontraba en la vereda, a pocos metros de su vivienda, ubicada a media cuadra de la esquina donde se originó el enfrentamiento.

Un nene de 8 años murió tras recibir un disparo en el pecho

Gómez confirmó que esperan poder retirar el proyectil del cuerpo del menor para determinar si coincide con alguna de las armas secuestradas durante los allanamientos realizados en la madrugada del martes. “Es parte de las pruebas fundamentales que estamos analizando”, explicó.

Según los datos recabados hasta el momento, habría más de un arma de fuego implicada en el hecho. En la escena y domicilios vinculados se secuestraron múltiples vainas servidas, en su mayoría de calibre .22, aunque también se hallaron proyectiles de calibre 9 mm.

El fiscal también confirmó que hay un mayor prófugo que podría haber participado activamente en el ataque. Se trataría de un integrante de la familia Carrizo, el mismo grupo familiar al que pertenecen varios de los detenidos.

“Todo está en investigación”, reiteró Gómez, subrayando que se sigue trabajando intensamente para esclarecer los hechos y avanzar con las detenciones necesarias.

Gómez reconoció que la colaboración de los vecinos es fundamental, aunque muchos se muestran reticentes a hablar por temor a represalias. “Es entendible que exista miedo, pero toda colaboración es importante”, señaló.

