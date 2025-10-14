"
Un nene de 8 años murió tras recibir un disparo en el pecho

El trágico hecho ocurrió tras una gresca vecinal en el interior del barrio Valle Grande. Hay 6 adultos detenidos y un menor de edad.

Un pelea vecinal en el interior del barrio Valle Grande, en Rawson, provocó la muerte de un niño 8 años, tras recibir un disparo de arma de fuego en el pecho.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Marcial Quiroga, donde ingresó pasada a la 00. A pesar de los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento minutos después. La médica de guardia diagnosticó "trauma abierto de tórax por herida de arma de fuego". El cuerpo presentaba un orificio de entrada en la región pectoral izquierda, sin salida visible.

Tras el hecho, y luego de una rápida intervención policial, fueron arrestadas ocho personas en inmediaciones de las manzanas 23 y 26 del barrio. Entre los aprehendidos se encuentran: Bazán Alan Juan; Carrizo Dante Emanuel; Santander Gonzalo José David; Carrizo Hernán Ariel; Guarardo Cristian Daniel; Carrizo Jonathan Javier y un menor de edad, identificado como L.B., quien quedó a disposición de la Jueza de Menores Dra. Camus.

Una pelea vecinal

Según informaron testigos, el conflicto se habría originado alrededor de las 22, del lunes, cuando comenzó una gresca entre vecinos. Horas después, desde un domicilio ubicado en la manzana 23, casa 1, comenzaron a disparar hacia la vía pública. Uno de esos disparos habría impactado en el menor, quien se encontraba en las inmediaciones.

Fue trasladado por un familiar en un vehículo particular hasta el hospital, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

El Ministerio Público Fiscal, junto con la Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica y otras divisiones, llevó a cabo cuatro allanamientos en domicilios del barrio Valle Grande, por orden de la Dra. Mabel Moya.

Durante los procedimientos se secuestraron: un revólver calibre .22 marca Bagual, cartuchos y vainas servidas de calibre 9 mm, 20, y .22; celulares y prendas de vestir de los detenidos.

Todos los elementos fueron resguardados con las respectivas medidas de cadena de custodia y etiquetado forense.

La investigación continúa a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), mientras se analizan las pruebas y testimonios recogidos en el lugar del hecho.

