Un nene de 8 años murió tras recibir un disparo en el pecho

Una pelea vecinal

Según informaron testigos, el conflicto se habría originado alrededor de las 22, del lunes, cuando comenzó una gresca entre vecinos. Horas después, desde un domicilio ubicado en la manzana 23, casa 1, comenzaron a disparar hacia la vía pública. Uno de esos disparos habría impactado en el menor, quien se encontraba en las inmediaciones.

Fue trasladado por un familiar en un vehículo particular hasta el hospital, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

El Ministerio Público Fiscal, junto con la Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica y otras divisiones, llevó a cabo cuatro allanamientos en domicilios del barrio Valle Grande, por orden de la Dra. Mabel Moya.

Durante los procedimientos se secuestraron: un revólver calibre .22 marca Bagual, cartuchos y vainas servidas de calibre 9 mm, 20, y .22; celulares y prendas de vestir de los detenidos.

Todos los elementos fueron resguardados con las respectivas medidas de cadena de custodia y etiquetado forense.

La investigación continúa a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), mientras se analizan las pruebas y testimonios recogidos en el lugar del hecho.