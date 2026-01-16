"
Autopsia confirmó muerte natural de la mujer hallada en su casa en Jáchal

La Justicia confirmó que Silvia Quiroga, de 67 años, falleció por causas naturales en su vivienda de Jáchal. La autopsia descartó la intervención de terceros y determinó que los moretones observados no tuvieron relación con su muerte.

Las autoridades judiciales y sanitarias confirmaron que la mujer hallada sin vida en el departamento Jáchal murió por causas naturales, descartando de manera definitiva cualquier hipótesis delictiva. Se trató de Silvia Quiroga, de 67 años, quien fue encontrada fallecida en su domicilio durante la mañana del jueves.

El hallazgo había generado dudas iniciales debido a la presencia de moretones visibles en el cuerpo, lo que motivó la intervención judicial para esclarecer las circunstancias del deceso. En ese contexto, el médico que constató la muerte resolvió no firmar el certificado de defunción y solicitó la realización de un examen forense.

Según se informó, los familiares indicaron desde un primer momento que las lesiones eran consecuencia de una caída sufrida días antes. Aun así, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención la UFI Norte, que ordenó la autopsia para determinar con precisión el origen de las marcas y la causa del fallecimiento.

Este viernes, el fiscal a cargo de la investigación confirmó que el estudio forense determinó que la muerte se produjo por causas naturales y que no hubo intervención de terceros. Con ese resultado, la Justicia resolvió archivar la causa, al concluir que las lesiones observadas no guardaban relación con el deceso y que no existió ningún hecho criminal.

Quiroga vivía sola en una vivienda ubicada sobre calle Aberastain, en la zona norte del departamento. El hallazgo del cuerpo fue realizado por uno de sus hijos, quien solía visitarla con frecuencia y dio aviso a las autoridades tras no lograr comunicarse con ella.

En el lugar trabajó personal policial y de salud, que llevó adelante las actuaciones correspondientes hasta contar con el resultado definitivo de la autopsia, que permitió cerrar el caso sin responsabilidades penales.

