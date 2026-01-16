Autopsia confirmó muerte natural de la mujer hallada en su casa en Jáchal

Este viernes, el fiscal a cargo de la investigación confirmó que el estudio forense determinó que la muerte se produjo por causas naturales y que no hubo intervención de terceros. Con ese resultado, la Justicia resolvió archivar la causa, al concluir que las lesiones observadas no guardaban relación con el deceso y que no existió ningún hecho criminal.

Quiroga vivía sola en una vivienda ubicada sobre calle Aberastain, en la zona norte del departamento. El hallazgo del cuerpo fue realizado por uno de sus hijos, quien solía visitarla con frecuencia y dio aviso a las autoridades tras no lograr comunicarse con ella.

En el lugar trabajó personal policial y de salud, que llevó adelante las actuaciones correspondientes hasta contar con el resultado definitivo de la autopsia, que permitió cerrar el caso sin responsabilidades penales.