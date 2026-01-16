Las autoridades judiciales y sanitarias confirmaron que la mujer hallada sin vida en el departamento Jáchal murió por causas naturales, descartando de manera definitiva cualquier hipótesis delictiva. Se trató de Silvia Quiroga, de 67 años, quien fue encontrada fallecida en su domicilio durante la mañana del jueves.
Autopsia confirmó muerte natural de la mujer hallada en su casa en Jáchal
La Justicia confirmó que Silvia Quiroga, de 67 años, falleció por causas naturales en su vivienda de Jáchal. La autopsia descartó la intervención de terceros y determinó que los moretones observados no tuvieron relación con su muerte.