Atropelló a dos motociclistas y escapó: quedó con preventiva domiciliaria

El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana del sábado. Rodrigo Cano y Rocío Bonilla, ambos de 21 años, circulaban por calle 5 hacia el Este a bordo de una Motomel 150 cc y se preparaban para ingresar al Callejón Cervantes, cuando una Volkswagen Amarok los embistió desde atrás. El impacto los arrojó al asfalto.

image

El conductor de la camioneta no se detuvo a asistirlos y continuó su marcha. Un chofer de Uber que presenció la secuencia decidió seguir al vehículo y observó cómo ingresaba a una propiedad a unos dos kilómetros del lugar. El testigo alertó al 911 y en pocos minutos llegaron los móviles policiales.

Los efectivos fueron recibidos por una mujer que aseguró desconocer lo ocurrido y comentó que su marido estaba fuera de la casa “haciendo compras”. De todos modos, autorizó el ingreso. Al fondo del terreno, junto a una cabaña, los agentes hallaron la Amarok. Una rápida verificación permitió confirmar que el vehículo pertenecía a Mas.

Mientras el operativo avanzaba, el propio imputado comunicó a su familia que se entregaría ante la Policía. A las 10:30 del mismo sábado, se presentó en la Comisaría 36ª acompañado por un abogado.

El estado de las víctimas

Cano y Bonilla fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson con lesiones de gravedad. Fuentes del caso señalaron que Cano podría enfrentar la amputación de uno de sus pies debido al daño sufrido. Bonilla, por su parte, presenta fractura de fémur en la pierna izquierda y otros traumatismos.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que continuará con la investigación mientras se desarrolla la medida cautelar impuesta al conductor.