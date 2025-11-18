Atropelló a dos motociclistas y escapó: quedó con preventiva domiciliaria
El conductor que atropelló a dos motociclistas en Rawson y se dio a la fuga recibió prisión preventiva domiciliaria por 90 días. Una de las víctimas podría perder un pie.
Víctor Alfonso Mas, de 39 años, deberá cumplir 90 días de prisión preventiva domiciliaria tras ser imputado por el choque que dejó a dos jóvenes gravemente heridos el sábado en Rawson. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Federico Rodríguez, luego del pedido del Ministerio Público Fiscal representado por el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.
A Mas se le atribuye el delito de lesiones graves culposas doblemente agravadas, debido a la cantidad de víctimas y a que abandonó la escena. Según explicaron desde la fiscalía, aún se esperan los resultados del dosaje para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana del sábado. Rodrigo Cano y Rocío Bonilla, ambos de 21 años, circulaban por calle 5 hacia el Este a bordo de una Motomel 150 cc y se preparaban para ingresar al Callejón Cervantes, cuando una Volkswagen Amarok los embistió desde atrás. El impacto los arrojó al asfalto.
El conductor de la camioneta no se detuvo a asistirlos y continuó su marcha. Un chofer de Uber que presenció la secuencia decidió seguir al vehículo y observó cómo ingresaba a una propiedad a unos dos kilómetros del lugar. El testigo alertó al 911 y en pocos minutos llegaron los móviles policiales.
Los efectivos fueron recibidos por una mujer que aseguró desconocer lo ocurrido y comentó que su marido estaba fuera de la casa “haciendo compras”. De todos modos, autorizó el ingreso. Al fondo del terreno, junto a una cabaña, los agentes hallaron la Amarok. Una rápida verificación permitió confirmar que el vehículo pertenecía a Mas.
Mientras el operativo avanzaba, el propio imputado comunicó a su familia que se entregaría ante la Policía. A las 10:30 del mismo sábado, se presentó en la Comisaría 36ª acompañado por un abogado.
El estado de las víctimas
Cano y Bonilla fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson con lesiones de gravedad. Fuentes del caso señalaron que Cano podría enfrentar la amputación de uno de sus pies debido al daño sufrido. Bonilla, por su parte, presenta fractura de fémur en la pierna izquierda y otros traumatismos.
La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que continuará con la investigación mientras se desarrolla la medida cautelar impuesta al conductor.