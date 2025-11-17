Una joven de 20 años permanece internada luego de haber sido atacada durante una pelea callejera ocurrida en la madrugada de este lunes en calle Frías, en el departamento Rawson. Según informaron fuentes policiales, la víctima —identificada como Adriana Narváez, vecina del Barrio La Estación— caminaba con dos amigas cuando fueron abordadas por tres jóvenes con quienes mantenían conflictos previos.
La joven atacada en Rawson recibió diez puntazos y permanece internada
La víctima, de 20 años, fue agredida durante una pelea callejera en calle Frías. Hay una mujer identificada como autora del ataque y dos menores involucradas que están siendo buscadas.