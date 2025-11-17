"
La joven atacada en Rawson recibió diez puntazos y permanece internada

La víctima, de 20 años, fue agredida durante una pelea callejera en calle Frías. Hay una mujer identificada como autora del ataque y dos menores involucradas que están siendo buscadas.

Una joven de 20 años permanece internada luego de haber sido atacada durante una pelea callejera ocurrida en la madrugada de este lunes en calle Frías, en el departamento Rawson. Según informaron fuentes policiales, la víctima —identificada como Adriana Narváez, vecina del Barrio La Estación— caminaba con dos amigas cuando fueron abordadas por tres jóvenes con quienes mantenían conflictos previos.

De acuerdo al informe, tras una discusión inicial, dos menores de edad habrían derribado a Narváez. En ese momento, Brisa Flores, de 21 años y residente del Barrio Teresa de Calcuta en Pocito, la atacó con un arma blanca por la espalda. La joven sufrió alrededor de diez heridas en el rostro, espalda, brazos y piernas.

Una ambulancia del servicio EM 107 la trasladó al Hospital Rawson, donde quedó internada. Posteriormente, un radiograma confirmó que presentaba traumatismo encéfalo craneano, múltiples heridas cortantes y politraumatismos.

Narváez permanece en observación mientras continúa la investigación, que quedó en manos de la UFI Delitos Genéricos bajo la intervención del fiscal de turno.

