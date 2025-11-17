La joven atacada en Rawson recibió diez puntazos y permanece internada

De acuerdo al informe, tras una discusión inicial, dos menores de edad habrían derribado a Narváez. En ese momento, Brisa Flores, de 21 años y residente del Barrio Teresa de Calcuta en Pocito, la atacó con un arma blanca por la espalda. La joven sufrió alrededor de diez heridas en el rostro, espalda, brazos y piernas.

Una ambulancia del servicio EM 107 la trasladó al Hospital Rawson, donde quedó internada. Posteriormente, un radiograma confirmó que presentaba traumatismo encéfalo craneano, múltiples heridas cortantes y politraumatismos.