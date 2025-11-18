Avanza la ley que busca ordenar y fortalecer la cadena minera en San Juan

Uno de los ejes centrales del proyecto es la idea de techo progresivo, un mecanismo que define metas graduales de participación de proveedores y trabajadores locales según cada etapa del proyecto minero. Este sistema busca evitar porcentajes rígidos y, en cambio, establecer objetivos que se alcancen a lo largo de la vida útil de cada emprendimiento, desde la prospección hasta el cierre. La experiencia de Veladero, que incrementó su integración de manera escalonada, fue mencionada como referencia del modelo.

El borrador también incorpora herramientas para fortalecer las comunidades cercanas a los yacimientos, promover el empleo sanjuanino y aumentar la presencia de compañías locales en toda la cadena de insumos y servicios. La necesidad de un marco normativo surgió, según explicaron desde el Ejecutivo, por la dispersión de regulaciones previas y la falta de criterios homogéneos de medición.

image

Además de Minería, participó el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, cuyo titular destacó que la futura ley apunta a ordenar procesos y fomentar la competitividad, integrando de manera más eficaz a las pymes locales en los desarrollos mineros. Las cámaras y colegios profesionales aportaron observaciones técnicas y coincidieron en la necesidad de consolidar un sistema que dé previsibilidad a largo plazo.

La propuesta aún debe atravesar su instancia formal de presentación ante el gobernador Marcelo Orrego. Según adelantaron desde el Ejecutivo, esa etapa ocurriría en las próximas semanas y existe la posibilidad de que el proyecto sea ingresado antes de fin de año.

La jornada reunió a representantes de CAPRIMSA, CAPSEMIJA, CASEMICA, CAPRESMI, CACETIC, la Cámara Argentina de la Construcción (delegación San Juan), la Unión Industrial, CASEMI, CAPERFO, la Cámara de Empresarios de Calingasta, asociaciones técnicas y colegios profesionales de geólogos, geofísicos e ingenieros en minas, entre otros. Las entidades coincidieron en impulsar una ley que promueva la participación local y aporte transparencia a los procesos de contratación.

El proyecto se presenta como un paso estratégico para consolidar el crecimiento de la minería en San Juan bajo un esquema de desarrollo local sostenido, con mayor integración productiva y un sistema de medición estatal único y verificable.