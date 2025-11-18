Tras el encuentro con economistas, podrían restringir las visitas a CFK

Luego de la difusión de la fotografía que hizo la propia presidenta en su cuenta de la red social X (exTwitter), la Justicia puso manos a la obra y está evaluando poner un tope a la cantidad de personas que deseen visitar a la exvicepresidenta de Alberto Fernández para que no se repita lo sucedido el lunes.

De qué se trató el encuentro de Cristina con economistas que puede costarle una restricción en el sistema de visitas

Según explicó la propia expresidenta en su cuenta de X, unos nueve economistas la visitaron para presentarle un documento de 400 páginas del que participaron unas 80 personas y que se denomina Consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI".

El encuentro, según señaló, se dio en el marco del Día del Militante y aseguró que dicho documento 2no es un trabajo cerrado, sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción que será presentado ante el Partido Justicialista para su apertura y discusión.