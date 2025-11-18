Luego de una reunión que mantuvo Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria y en la cual recibió a un grupo de economistas, la justicia puso el grito en el cielo y evalúa imponer restricciones en cuanto a la cantidad de visitas que puede recibir.
Tras el encuentro con economistas, podrían restringir las visitas a CFK
La justicia podría tomar la medida luego de que la expresidenta hiciera un encuentro en su casa y difundiera la foto en redes sociales.