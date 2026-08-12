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El apoyo de los famosos tras la sentida carta de Messi por la muerte de su papá: "El mundo te ama"

Yanina Latorre, Marcelo Tinelli, Marley y Cristiano Ronaldo, entre otros, dejaron su mensaje para Lionel Messi después de la sentida publicación donde despidió a su papá Jorge Messi.

Lionel Messi rompió el silencio este miércoles con un sentido posteo desde su cuenta en Instagram para despedir a su padre Jorge Messi, quien falleció el sábado a los 68 años.

En el texto, el capitán de la Selección Argentina se mostró totalmente angustiado por la pérdida de su papá y recordó los tantos momentos que atravesaron juntos desde su infancia hasta una sincera reflexión del Mundial 2026.

"Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", reconoció el futbolista, quien se lamentó de que su padre no pudiera estar presente en Estados Unidos en los partidos.

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Lo cierto es que el emotivo mensaje de Messi para despedir a su papá generó al instante miles de reacciones y comentarios en el posteo de muchos famosos e inclusos de figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo y David Beckham.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", indicó CR7, mientras que el exfutbolista inglés y copropietario del Inter Miami, equipo donde juega Messi, comentó: "Estamos contigo".

Del ámbito local, su amigo Ángel Di María compartió la publicación con corazones y Enzo Fernández lo acompañó a la distancia: "Mucha fuerza capitán para vos y toda tu familia", precisó.

Marcelo y Micaela Tineli dejaron sus corazones en el posteo, mientras que Jimena Barón comentó: "Fuerza Leo querídisimo". Marley, en tanto, le dejó su afecto: "Hermosas palabras, el mundo entero te ama", y Yanina Latorre hizo lo propio: "Te amo mucho, gracias siempre gracias!".

Ricky Montaner comentó profundo: "Solo basta con leer esto para darse cuenta el tipo de familia que son. Qué dolor de momento pero qué regalo tan bello la relación que siempre han tenido. Ahora Jorge te mira desde la tribuna del cielo para gritar los goles de tu vida... Hasta que se vuelvan a encontrar, un abrazo a toda la familia".

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