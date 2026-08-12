El apoyo de los famosos tras la sentida carta de Messi por la muerte de su papá: "El mundo te ama"

Lo cierto es que el emotivo mensaje de Messi para despedir a su papá generó al instante miles de reacciones y comentarios en el posteo de muchos famosos e inclusos de figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo y David Beckham.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", indicó CR7, mientras que el exfutbolista inglés y copropietario del Inter Miami, equipo donde juega Messi, comentó: "Estamos contigo".

Del ámbito local, su amigo Ángel Di María compartió la publicación con corazones y Enzo Fernández lo acompañó a la distancia: "Mucha fuerza capitán para vos y toda tu familia", precisó.

Marcelo y Micaela Tineli dejaron sus corazones en el posteo, mientras que Jimena Barón comentó: "Fuerza Leo querídisimo". Marley, en tanto, le dejó su afecto: "Hermosas palabras, el mundo entero te ama", y Yanina Latorre hizo lo propio: "Te amo mucho, gracias siempre gracias!".

Ricky Montaner comentó profundo: "Solo basta con leer esto para darse cuenta el tipo de familia que son. Qué dolor de momento pero qué regalo tan bello la relación que siempre han tenido. Ahora Jorge te mira desde la tribuna del cielo para gritar los goles de tu vida... Hasta que se vuelvan a encontrar, un abrazo a toda la familia".