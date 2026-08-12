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Desbarataron un aguantadero en Caucete con droga y herramientas robadas

La Brigada de Investigaciones Este concretó tres allanamientos en los que detuvo a dos sujetos. Además de secuestrar marihuana y cocaína, la Policía recuperó un arsenal de herramientas, bicicletas y una réplica de arma de fuego.

Personal de la Brigada de Investigaciones Este realizó tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Marayes, en Caucete, logrando la detención de dos hombres y el secuestro de drogas, herramientas presuntamente robadas y una réplica de un revólver.

En el primer domicilio allanado, los efectivos detuvieron a un joven de apellido Torres, de 27 años, y secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular Samsung vinculados a la investigación.

Droga, un arsenal de herramientas y un arma

El golpe mayor se dio en otra de las viviendas, donde el operativo derivó en el arresto de un hombre de 26 años, de apellido Sánchez. En el lugar, la Policía incautó 268 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína.

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Además de los estupefacientes, los investigadores encontraron un verdadero aguantadero de objetos de dudosa procedencia. En el marco del artículo 239 de la Ley 1851-O, se procedió al secuestro preventivo de una gran cantidad de bienes, entre los que se destacan:

  • Cinco bicicletas de diferentes rodados.

  • Maquinaria de trabajo pesado: una hormigonera naranja, un rotomartillo Bulltec, una amoladora Black & Decker, un taladro Lusqtof y una soldadora Helvi.

  • Elementos electrónicos y de sonido: una cámara de seguridad Hikvision, dos reflectores, un estéreo Sony, dos drivers tipo corneta Boomber, un parlante Pioneer con subwoofer y una etapa de potencia Pioneer.

  • Una réplica de arma de fuego tipo revólver, con pistolera y dos cartuchos calibre 38.

Todos los elementos incautados y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen de los bienes recuperados.

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