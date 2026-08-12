Personal de la Brigada de Investigaciones Este realizó tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Marayes, en Caucete, logrando la detención de dos hombres y el secuestro de drogas, herramientas presuntamente robadas y una réplica de un revólver.
Desbarataron un aguantadero en Caucete con droga y herramientas robadas
La Brigada de Investigaciones Este concretó tres allanamientos en los que detuvo a dos sujetos. Además de secuestrar marihuana y cocaína, la Policía recuperó un arsenal de herramientas, bicicletas y una réplica de arma de fuego.