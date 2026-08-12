Desbarataron un aguantadero en Caucete con droga y herramientas robadas

En el primer domicilio allanado, los efectivos detuvieron a un joven de apellido Torres, de 27 años, y secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular Samsung vinculados a la investigación.

Droga, un arsenal de herramientas y un arma

El golpe mayor se dio en otra de las viviendas, donde el operativo derivó en el arresto de un hombre de 26 años, de apellido Sánchez. En el lugar, la Policía incautó 268 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína.