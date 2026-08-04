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Una camioneta y un auto protagonizaron un fuerte choque en Capital

Un fuerte choque ocurrido durante la tarde de este martes generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito. El siniestro se produjo alrededor de las 17, sobre avenida Ignacio de la Roza, debajo del puente de Circunvalación.

El accidente involucró a una Toyota Hilux y un Citroën C3, que colisionaron en el sector de los laterales de la avenida. De acuerdo con la información policial, la camioneta circulaba por avenida Ignacio de la Roza, mientras que el Citroën avanzaba por el lateral en dirección hacia la avenida. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos terminaron impactando en el cruce.

En el Citroën viajaban un hombre y una mujer, mientras que la Hilux era conducida por otro hombre, de aproximadamente 30 años. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes sufrió heridas, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Testigos que se encontraban en la zona señalaron que, tras el impacto, la camioneta realizó un trompo y terminó contra el guardarrail. Además, uno de sus neumáticos traseros quedó pinchado. La mecánica exacta del accidente todavía no fue determinada y será establecida a partir de las actuaciones correspondientes.

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El impacto ocurrió en plena hora de circulación intensa y rápidamente generó demoras en ambos sentidos.

La Policía desvió el tránsito

Ante la situación, efectivos policiales desplegaron un operativo para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes. Incluso se interrumpió el tránsito hacia Rivadavia, mientras se trabajaba en el lugar y se retiraban los vehículos involucrados.

Se trata, además, de un sector considerado conflictivo para la circulación, donde suele registrarse una importante concentración de vehículos y donde la Policía mantiene presencia durante los horarios pico para ordenar el tránsito.

Finalmente, tanto la Toyota Hilux como el Citroën C3 fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continuarán las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

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