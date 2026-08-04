El accidente involucró a una Toyota Hilux y un Citroën C3, que colisionaron en el sector de los laterales de la avenida. De acuerdo con la información policial, la camioneta circulaba por avenida Ignacio de la Roza, mientras que el Citroën avanzaba por el lateral en dirección hacia la avenida. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos terminaron impactando en el cruce.
Una camioneta y un auto protagonizaron un fuerte choque en Capital
Un fuerte choque ocurrido durante la tarde de este martes generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito. El siniestro se produjo alrededor de las 17, sobre avenida Ignacio de la Roza, debajo del puente de Circunvalación.