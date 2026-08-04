Una camioneta y un auto protagonizaron un fuerte choque en Capital

En el Citroën viajaban un hombre y una mujer, mientras que la Hilux era conducida por otro hombre, de aproximadamente 30 años. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los ocupantes sufrió heridas, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Testigos que se encontraban en la zona señalaron que, tras el impacto, la camioneta realizó un trompo y terminó contra el guardarrail. Además, uno de sus neumáticos traseros quedó pinchado. La mecánica exacta del accidente todavía no fue determinada y será establecida a partir de las actuaciones correspondientes.