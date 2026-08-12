Las aulas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesan este miércoles 12 de agosto una jornada de incertidumbre y dictado dispar. La confirmación del paro de 24 horas por parte de los dos gremios con mayor presencia en la provincia, ADICUS y SiDUNSJ, sumó a la institución sanjuanina a un reclamo que se replica en todo el país, aunque la medida no contempla marchas ni movilizaciones locales.
Miércoles de dictado parcial: cómo impactará el paro en las facultades de la UNSJ
Con la adhesión confirmada de ADICUS y SiDUNSJ a la protesta nacional de 24 horas, la actividad académica en la Universidad Nacional de San Juan queda atada a la decisión individual de cada profesor.