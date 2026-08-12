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Miércoles de dictado parcial: cómo impactará el paro en las facultades de la UNSJ

Con la adhesión confirmada de ADICUS y SiDUNSJ a la protesta nacional de 24 horas, la actividad académica en la Universidad Nacional de San Juan queda atada a la decisión individual de cada profesor.

Las aulas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesan este miércoles 12 de agosto una jornada de incertidumbre y dictado dispar. La confirmación del paro de 24 horas por parte de los dos gremios con mayor presencia en la provincia, ADICUS y SiDUNSJ, sumó a la institución sanjuanina a un reclamo que se replica en todo el país, aunque la medida no contempla marchas ni movilizaciones locales.

Ante este panorama, la recomendación central para el alumnado es chequear directamente con sus respectivas cátedras y unidades académicas antes de concurrir, ya que la suspensión de las clases dependerá de la decisión individual de cada docente.

El trasfondo del conflicto radica en una brecha cada vez más profunda entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. Desde los gremios afirman que el Ejecutivo viene incumpliendo acuerdos clave, entre ellos la Ley de Financiamiento Universitario, la medida cautelar judicial vigente y lo pactado en junio pasado. Argumentan, además, que los sueldos quedaron rezagados frente a la inflación sin que exista una oferta de recomposición inmediata.

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En la vereda opuesta, la postura de Nación busca restarle legitimidad a la medida de fuerza al calificarla como una acción con trasfondo político. Como contrapropuesta, las autoridades nacionales ratificaron que la mesa de negociación paritaria recién volverá a reunirse el próximo 1 de septiembre, una fecha que no logró frenar el descontento en los claustros.

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