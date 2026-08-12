Miércoles de dictado parcial: cómo impactará el paro en las facultades de la UNSJ

Ante este panorama, la recomendación central para el alumnado es chequear directamente con sus respectivas cátedras y unidades académicas antes de concurrir, ya que la suspensión de las clases dependerá de la decisión individual de cada docente.

El trasfondo del conflicto radica en una brecha cada vez más profunda entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. Desde los gremios afirman que el Ejecutivo viene incumpliendo acuerdos clave, entre ellos la Ley de Financiamiento Universitario, la medida cautelar judicial vigente y lo pactado en junio pasado. Argumentan, además, que los sueldos quedaron rezagados frente a la inflación sin que exista una oferta de recomposición inmediata.