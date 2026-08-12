Tini Stoessel mostró el lujoso anillo que le regaló De Paul

Con una contundente frase, Tini Stoessel despejó cualquier duda respecto de los rumores que habían circulado durante los últimos meses: “Me caso”. Así, la intérprete de “La Triple T” confirmó públicamente una noticia que era esperada por sus más de 21 millones de seguidores en Instagram.

Pero lo cierto es que la joya tampoco pasó desapercibida. Se trata de un delicado anillo de brillantes, que la cantante exhibió frente a cámara y que rápidamente captó la atención de quienes siguen cada detalle de su relación con el futbolista.

De todos modos, esta no fue la primera oportunidad en la que Tini dejó ver públicamente el accesorio. El anillo ya había aparecido tiempo atrás en una publicación realizada por Rodrigo De Paul, cuando el mediocampista compartió una imagen en la que se podía observar la mano izquierda de su pareja.

En aquella fotografía, el detalle estaba precisamente en el dedo anular de la cantante, donde llevaba colocado el anillo de brillantes. Aunque en ese momento la imagen había despertado todo tipo de comentarios y especulaciones, ahora la propia Tini Stoessel confirmó que se trata de una joya vinculada a su compromiso.

El viaje a París, además, marcó otro momento importante dentro de los preparativos. Allí, la cantante realizó la primera prueba de su vestido de novia, una instancia que decidió compartir parcialmente mediante el vlog que publicó en sus redes sociales.

Así, entre imágenes de la capital francesa, la prueba del vestido y el esperado primer plano de su anillo, Tini Stoessel puso fin al hermetismo y confirmó que se prepara para dar uno de los pasos más importantes junto a Rodrigo De Paul. La frase “Me caso” fue suficiente para anunciar oficialmente que la pareja tendrá boda.