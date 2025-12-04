Cabré y Rocío Pardo ya son marido y mujer

"3-12-2025. Civil. Rodeados de amor", fue el escueto texto escrito por Rocío en la publicación en la que pueden verse imágenes del instante en el que la jueza de paz los declara marido y mujer, así como también el saludo de los novios frente a su círculo íntimo en medio de una lluvia de papelitos.

Vale recordar que desde que la pareja confirmó su casamiento y la celebración en la villa serrana cordobesa, de donde es oriunda la joven actriz, bailarina y directora teatral, surgieron fuertes versiones asegurando que los novios cobrarían el cubierto a los invitados a la gran fiesta que está prevista para este sábado 6 de diciembre. Fue así que recientemente tanto la mismísima Rocío como su papá se encargaron de desmentir semejante rumor.

Por su parte, los grandes ausentes de la celebración de este fin de semana serán Eugenia China Suárez, ex de Nicolás y mamá de Rufina, y Mauro Icardi, quienes en un principio tenían intenciones de viajar para acompañar a Cabré y su pareja, pero los compromisos deportivos del futbolista con el Galatasaray finalmente impidieron su presencia.