Atención Argentina: la IA reveló cuáles serían sus rivales del Mundial

La FIFA sorteará este viernes las zonas del Mundial 2026 y Argentina conocerá a sus rivales. La IA anticipó el posible grupo de la Albiceleste.

La Selección argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, ya que este viernes se lleva a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington, aunque previamente fue vaticinado por la inteligencia artificial. El sorteo del Mundial 2026 está programado para iniciar a las 14 (hora de Argentina).

En este marco, la Agencia Noticias Argentinas consultó a la aplicación Gemini para que dé su proyección sobre cuál podría ser el grupo que le toque a la Selección.

Para empezar, la IA aclaró que para hacer su predicción tuvo en cuenta que “ningún grupo puede tener más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA (Europa), que puede tener hasta dos. Por lo tanto, Argentina (CONMEBOL) no puede jugar con Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia o Paraguay en la fase de grupos”.

Como los anfitriones (México, Canadá, Estados Unidos) ya tienen asignados los grupos A, B y D como cabezas de serie, Argentina irá a uno de los nueve grupos restantes.

“Este grupo ofrecería a Argentina un cruce de alto riesgo (Marruecos), una prueba europea (República Checa) y un fantasma reciente (Arabia Saudita)”, explicó Gemini.

Mundial - sorteo

El grupo de la Selección Argentina para el Mundial 2026, según Gemini

  • Argentina
  • Marruecos
  • Arabia Saudita
  • Ganador de repechaje UEFA (República Checa)

El análisis de la predicción de la IA

  • Bombo 2 - Marruecos (CAF): Una de las selecciones más fuertes del Bombo 2, al ser semifinalista en el Mundial 2022. Representa un desafío físico y táctico significativo para Argentina.
  • Bombo 3 - Arabia Saudita (AFC): Un equipo con ranking más bajo, pero que ya demostró ser capaz de sorprender al vencer a Argentina en Qatar 2022. La restricción continental permite a Arabia Saudita, ya que Marruecos es CAF y República Checa es UEFA.
  • Bombo 4 - República Checa (UEFA): Asumiendo que esta selección clasifica desde el Repechaje Europeo. Es un rival europeo de mediana fortaleza que aseguraría la presencia de un equipo UEFA en el grupo, lo cual es obligatorio en el nuevo formato.

