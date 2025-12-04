La Selección argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, ya que este viernes se lleva a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington, aunque previamente fue vaticinado por la inteligencia artificial. El sorteo del Mundial 2026 está programado para iniciar a las 14 (hora de Argentina).
Atención Argentina: la IA reveló cuáles serían sus rivales del Mundial
