Por una torta un participante se fue de Masterchef

La tensión máxima llegó cuando la “zona roja” quedó integrada por Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. Finalmente, la definición fue mano a mano entre el exfutbolista y la actriz.

La cuenta regresiva para el repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) ya empezó y, en la previa, una eliminación sacudió a las cocinas. Este lunes, los participantes con delantal negro debieron jugarse todo en una prueba clave que terminó dejando a una de las figuras más fuertes fuera de competencia… al menos por ahora.

La consigna fue clara y exigente: replicar una torta de chocolate diseñada por Damián Betular, con dos rellenos, uno de dulce de leche y otro de pasta de maní, y una cobertura perfecta. Una prueba de precisión, tiempos y técnica que no perdonó errores.

Entre los mejores de la noche se destacaron Andy Chango, que volvió a marcar el ritmo de la competencia, y La Joaqui, elogiada por su prolijidad y sabores. También sorprendió Miguel Ángel Rodríguez, que logró resolver una consigna compleja. Más ajustados, pero salvados, quedaron Cachete Sierra y Marixa Balli, pese a algunos cruces con el jurado.

Al momento del veredicto, Betular explicó los motivos de la decisión de eliminar a Emilia Attias. “Emilia sos muy aplicada y empieza el repechaje así que tenés una oportunidad más. Una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuviera a la altura, pero vos sí lo estás. Tenés una chance más”, afirmó el chef.

Por su parte, Germán Martitegui también le dedicó palabras de aliento: “Es muy lindo verte cocinar, la cocina se te da naturalmente, pase lo que pase seguí cocinando”.

Antes de dejar su delantal, la participante eliminada expresó su mezcla de dolor y esperanza, dejando una frase que no pasó desapercibida: “Me voy con un gran dolor, pero con la certeza de que entregué todo. No esperaba irme hoy. Seguramente me ven en el repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil”.

Con el repechaje a punto de comenzar, la gran incógnita ahora es si esta salida será definitiva o apenas un capítulo más en una historia que todavía puede dar un giro inesperado.

FUENTE: PrimiciasYa

