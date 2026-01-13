Por una torta un participante se fue de Masterchef

La tensión máxima llegó cuando la “zona roja” quedó integrada por Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias. Finalmente, la definición fue mano a mano entre el exfutbolista y la actriz.

Al momento del veredicto, Betular explicó los motivos de la decisión de eliminar a Emilia Attias. “Emilia sos muy aplicada y empieza el repechaje así que tenés una oportunidad más. Una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuviera a la altura, pero vos sí lo estás. Tenés una chance más”, afirmó el chef.

Por su parte, Germán Martitegui también le dedicó palabras de aliento: “Es muy lindo verte cocinar, la cocina se te da naturalmente, pase lo que pase seguí cocinando”.

Antes de dejar su delantal, la participante eliminada expresó su mezcla de dolor y esperanza, dejando una frase que no pasó desapercibida: “Me voy con un gran dolor, pero con la certeza de que entregué todo. No esperaba irme hoy. Seguramente me ven en el repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil”.

Con el repechaje a punto de comenzar, la gran incógnita ahora es si esta salida será definitiva o apenas un capítulo más en una historia que todavía puede dar un giro inesperado.