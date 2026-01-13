Recuperaron más de 9.500 kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios

Este resultado se ve fortalecido por el avance en la construcción del Centro de Acopio de Pocito, próximo a finalizarse, el cual constituye un logro tangible alcanzado gracias a la participación activa de los actores del sector agrícola. En este sentido, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos agradeció especialmente a todos los integrantes de la cadena productiva que se sumaron a esta iniciativa.

El programa no se limita únicamente al retiro de los envases del campo, sino que promueve su reincorporación a la economía circular. Los plásticos recuperados son sometidos a procesos específicos que permiten su transformación en nuevos productos útiles, evitando prácticas nocivas como la quema, el enterramiento o la contaminación de canales de riego y suelos sanjuaninos.

Las campañas de recepción se llevaron a cabo en Villa Aberastain, Media Agua, Caucete, Cañada Honda, Dos Acequias, Las Tapias y Santa Rosa, departamento 25 de Mayo.

Para el presente año, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos ya se encuentra planificando un nuevo calendario de jornadas, con el objetivo de superar las metas de recolección y continuar protegiendo el ecosistema productivo de la provincia de San Juan.