"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > envases

Recuperaron más de 9.500 kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios

El programa no se limita únicamente al retiro de los envases del campo, sino que promueve su reincorporación a la economía circular

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación destacó el compromiso de productores y empresas locales en las diez campañas realizadas durante 2025 junto al Programa Campo Limpio, orientadas a reducir riesgos ambientales y sanitarios.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, presentó el balance anual de las Jornadas de Recepción de Envases Vacíos de Fitosanitarios realizadas durante el año 2025, en articulación con el Programa Campo Limpio.

En este marco, se consolidó un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y privado que permitió recolectar un total de 9.530 kilogramos de envases plásticos, con el objetivo de disminuir los riesgos de intoxicación y contaminación derivados del uso inadecuado de plaguicidas. Desde la Dirección se destacó el compromiso sostenido de productores y empresas locales que participaron de las diez campañas desarrolladas a lo largo del año.

Te puede interesar...

Este resultado se ve fortalecido por el avance en la construcción del Centro de Acopio de Pocito, próximo a finalizarse, el cual constituye un logro tangible alcanzado gracias a la participación activa de los actores del sector agrícola. En este sentido, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos agradeció especialmente a todos los integrantes de la cadena productiva que se sumaron a esta iniciativa.

El programa no se limita únicamente al retiro de los envases del campo, sino que promueve su reincorporación a la economía circular. Los plásticos recuperados son sometidos a procesos específicos que permiten su transformación en nuevos productos útiles, evitando prácticas nocivas como la quema, el enterramiento o la contaminación de canales de riego y suelos sanjuaninos.

Las campañas de recepción se llevaron a cabo en Villa Aberastain, Media Agua, Caucete, Cañada Honda, Dos Acequias, Las Tapias y Santa Rosa, departamento 25 de Mayo.

Para el presente año, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos ya se encuentra planificando un nuevo calendario de jornadas, con el objetivo de superar las metas de recolección y continuar protegiendo el ecosistema productivo de la provincia de San Juan.

Temas

Te puede interesar