A plena luz del día, atacaron a un chofer de Uber y le robaron todo

Los atacantes escaparon con su motocicleta —una Gilera Smash 125 negra y blanca—, además del celular, la billetera con documentación y una riñonera. El vehículo robado, remarcaron sus allegados, es su principal herramienta de trabajo.

image

Testigos que presenciaron la escena dieron aviso al 911, lo que permitió la llegada de personal policial. Luego, Alonso radicó la denuncia en la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde se inició la investigación.

Uno de los puntos clave para avanzar en la causa es identificar el número desde el cual se solicitó el viaje, ya que podría conducir a los responsables. En paralelo, en las horas posteriores al hecho, la víctima recibió llamados en los que le exigían dinero a cambio de devolverle la moto, lo que refuerza la sospecha de una maniobra delictiva organizada.

El caso generó fuerte preocupación en el entorno del trabajador, quien a sus 60 años sigue manejando para sostenerse y completar aportes para su jubilación. Mientras tanto, familiares y amigos piden colaboración para recuperar el rodado y alertan sobre una modalidad que vuelve a poner en riesgo a quienes trabajan en la calle.